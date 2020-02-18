Маслов: Китай решил бороться с вирусом "по-умному" и поплатился

В борьбе с новым коронавирусом Китай решил "делать все по-умному" и поплатился, сказал в программе "Точка зрения" эксперт по Китаю Алексей Маслов.

Пропагандистская атака на Китай

Пекин объявил широкомасштабный карантин, рассказал всему миру о своих мерах, показал это в CМИ, но этим воспользовались западные пропагандисты, особенно в США, сказал Алексей Маслов.

Началась беспрецедентная пропагандистская атака на Китай, которая привела к синофобии, ее цель — не дать Китаю реализовать свои высокотехнологичные программы, сказал эксперт.

Китаю нечего скрывать за коронавирусом

Алексей Маслов не считает, что размах эпидемии был китайцами преувеличен, чтобы скрыть какие-либо негативные моменты во внутренней жизни Китая, например, спад в экономике. Также нельзя сказать, что "шумиха" вокруг эпидемии это следствие партийной или клановой борьбы, так как в России нет специалистов по изучению внутренней жизни Китая, отметил востоковед.

По его словам, спад экономики прогнозировался еще 2 года назад, потому что Китай переходит на техноемкую модель производства, но даже если бы Китай дал рост 5% вместо 7%, то это не вызвало бы протестов в стране.

Китайцу такие высокие материи безразличны, отметил эксперт. Его интересует, что у него в кошельке. А в кошельке у него денег не убавилось, власти компенсируют временную безработицу пособиями, уменьшаются налоги на юридических и физических лиц, сказал Алексей Маслов.

Эксперт также опроверг утверждение, что Китай с эпидемией нашел оправдание не закупать в США продукцию на 200 миллиардов долларов по соглашению о торговле.

Коронавирус — биологическое оружие США?

Есть версия о том, что эпидемия выгодна США, которые хотят вернуть промышленность из Китая, и вирус — это биологическое оружие Штатов.

Последнее пока не доказуемо, но Китай полез в область высоких технологий и стал вытеснять США, и они этого ему не простят, сказал Алексей Маслов.

Китай не вступит в войну с Америкой, потому что обрушит свою экономику, ответ пойдет с другой стороны: эпидемия пройдет, Китай даже унизится, но от своих планов не откажется. Та же программа "Один пояс-один путь" не будет пересмотрена, дороги и другая инфраструктура будут построены, потому что это программа Си Цзиньпина.

Как скажется эпидемия коронавируса на российской экономике и чем российский менталитет отличается от китайского, вы узнаете, посмотрев программу "Точка зрения" с Любовью Степушовой.

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