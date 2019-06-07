Если США продолжат ужесточать ограничительные меры против китайской компании Huawei, то это создаст угрозу национальной безопасности, считают в Google.
Об этом сообщает издание Financial Times.
Вашингтон рассчитывает, что инициированные американским правительством санкции нанесут вред Huawei в краткосрочной перспективе, напоминают средства массовой информации.
Санкции Соединенных Штатов Америки, однако, предупреждают эксперты, могут вынудить компанию Huawei и другие китайские фирмы разрабатывать собственные технологии и самостоятельно искать решение возникшей проблемы.
В Google весьма обеспокоены тем, что им будет запрещено обновлять свою операционную систему Android на смартфонах марки Huawei. Китайские инженеры, уверены в Google, создадут свою собственную версию операционной системы.
Но она, бьют тревогу специалисты, будет гораздо более восприимчива к взлому, чем их продукция.
Напомним, что Министерство торговли Соединенных Штатов Америки внесло Huawei — одну из крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуникаций — в список фирм, поставки для которых из США будут осуществляться лишь при наличии специальных лицензий.
Действующий президент США Дональд Трамп же подписал указ "Об обеспечении безопасности поставок информационно-коммуникационных технологий и услуг". Нововведение позволяет главе государства и о его команде блокировать любую иностранную технологическую компанию, угрожающую национальной безопасности.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Китай принял программу действий по снижению зависимости от США в области высоких технологий.
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