Пелоси против доминирования Китая в сетях нового поколения

Нэнси Пелоси назвала опасным "китаифицирование" сетей нового поколения. Она против сотрудничества с КНР в вопросах 5G сетей.

Свое мнение спикер Палаты представителей США высказала на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Это была бы самая вероломная агрессия — позволить автократическому правительству, которое не разделяет наши ценности, доминировать в 5G", — заявила Пелоси.

Ранее "Правда.Ру" писала, что в Китае решили "деамериканизировать" компьютеры и софт в госучреждениях. Их заменят на китайские аналоги. ЦК компартии выделила на это три года.