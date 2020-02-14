Нэнси Пелоси назвала опасным "китаифицирование" сетей нового поколения. Она против сотрудничества с КНР в вопросах 5G сетей.
Свое мнение спикер Палаты представителей США высказала на Мюнхенской конференции по безопасности.
"Это была бы самая вероломная агрессия — позволить автократическому правительству, которое не разделяет наши ценности, доминировать в 5G", — заявила Пелоси.
Ранее "Правда.Ру" писала, что в Китае решили "деамериканизировать" компьютеры и софт в госучреждениях. Их заменят на китайские аналоги. ЦК компартии выделила на это три года.
Россия делает ставку на самые современные виды оружия и по ряду направлений лидирует. В числе новаторской продукции ОПК комплексы С-500.