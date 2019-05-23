Китай принял программу действий по снижению зависимости от США в области высоких технологий

После инициированных Вашингтоном санкций против китайской корпорации Huawei власти Поднебесной приняли пятилетнюю программу снижения зависимости от США в этой области.



Торговая война: США и Китай ввели обоюдные пошлины на импортные товары / Новости от 24.09.2018 14:58

Об этом сообщает South China Morning Post.

Принятая Пекином программа предоставляет налоговые льготы для разработчиков интегральных микросхем и программного обеспечения. Китай освободил компании данной сферы от уплаты налога в ближайшие два года. В последующие же три года ставка налога для них будет снижена вдвое.

Нововведение уже вызвало рост акций высокотехнологических компаний, сообщает South China Morning Post.