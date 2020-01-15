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Автор Любовь Степушова

Эксперт: Лукашенко будет повышать ставки в игре на выживание

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

Александр Лукашенко не согласился на российские условия поставки нефти и ищет альтернативные источники. Пойдет ли он на обострение конфронтации с Владимиром Путиным?


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Где Белоруссии взять нефть, если не в России?

Глава казахстанского Минэнерго Нурлан Ногаев сообщил, что получен запрос на поставку нефти в Белоруссию из Казахстана. Накануне польский оператор нефтепровода "Дружба" сообщил, что поставки нефти по реверсу из Польши невозможны, так как тогда придется прекращать поставки польским потребителям. Однако и в случае Казахстана придется согласовывать с Россией объемы и цену за транзит, и она не будет меньше той "экологической" надбавки, которую Лукашенко недавно утвердил в отношении трубопроводов, проходящих по территории Белоруссии. Есть еще варианты поставок из Азербайджана, Украины и стран Прибалтики.

Однако вся эта нефть будет дороже, чем российская, утверждают эксперты. Демарш Лукашенко связан с нежеланием подписывать дорожные карты по реализации Союзного договора на невыгодных для Белоруссии условиях, ему просто необходимо сохранить льготы по поставкам нефти из России, которые исчезают с реализацией в России налогового маневра.

Ранее поставки нефти в Белоруссию шли без экспортных пошлин и позволяли Минску заниматься реэкспортом нефти и нефтепродуктов (в том числе на Украину) и получать на этом ничем не обоснованные миллиардные прибыли.

Четыре варианта действий по нефти у Лукашенко

Сейчас нефть поступает в Белоруссию только от компаний Михаила Гуцериева, чтобы не останавливать НПЗ и обеспечивать себя топливом. Белорусская сторона рассчитывает, что, являясь важным рынком для российских нефтяников и потребляя 10% российской нефти, Москва пойдет на уступки.

У Минска есть несколько выходов из положения:

  1. Согласиться на предложение России.
  2. Жить на минимуме нефти.
  3. Покупать дорогую нефть.
  4. Повышать ставки в конфликте.

Первые три ведут к образованию дыр в бюджете. Последний рискует разрывом союзного договора.

Ставки высоки

Как сказал "Правде.Ру" ведущий научный сотрудник РИСИ, кандидат исторических наук Олег Неменский, ставки будут повышаться, так как вопрос здесь действительно не в нефти, а в модели взаимоотношений между Россией и Белоруссией.

"Идет активный поиск, выработка новой модели, которая была бы приемлемой и для России, и для Белоруссии, при этом сохраняла бы интеграционное содержание отношений и вопросы о принципах торговли энергоносителями", — сказал Олег Неменский.

По его словам, даже на тех условиях, которые предлагает Россия, покупать у нее нефть все равно гораздо выгоднее, чем в любом другом месте, но "тут вопрос политический".

"Если мы посмотрим на историю российско-белорусских отношений, то Лукашенко уже многократно удавалось именно на политическом уровне продавить гораздо более выгодные для себя экономические условия в торговле с Россией, чем те, которые Россия предлагала. В принципе, я думаю, у него есть на это довольно обоснованная надежда и сейчас. Единственное, что Россия действительно сейчас менее склонна к уступкам, так как действительно речь идет о выработке модели отношений на многие годы вперед. Соответственно, и ставки очень высоки", — сказал эксперт.

Союзный договор не дискредитирован

Тем не менее Олег Неменский полагает, что союзный договор не дискредитирован, "решено формацию единого государства сохранить и оптимизировать, но России и Белоруссии придется пойти на компромисс.

"Обеим странам очень выгодно сохранить интеграционные отношения. Трудно сказать, возможно ли будет продавить дальнейшую более глубокую интеграцию, но надо сделать, чтобы наша модель взаимоотношений не была столь конфликтогенной, как прежде, чтобы она была основана на понятных принципах взаимодействия, правилах игры, в принципе союзные отношения между двумя странами выгодны и той, и другой стороне", — резюмировал эксперт.

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Темы олег неменский михаил гуцериев александр лукашенко союзное государство россия - белоруссия
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