Россия и Беларусь не смогли договориться по нефти

Представители антимонопольных ведомств Белоруссии и России не смогли прийти к договоренности по тарифам на транзит нефти и нефтепродуктов из России. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает БЕЛТА.

Как отметил представитель Министерства антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии, было предложено увеличить размер тарифов на 2020 год в соответствии с принятыми ранее соглашениями.

"В том числе в августе мы пришли к договоренности, что посмотрим фактические объемы транспортировки за 2019 год и размер выручки, недополученной ОАО "Гомельтранснефть Дружба" в минувшем году в связи с сокращением объемов транспортировки, и учтем это на текущий год. В связи с этим было предложено поднять тариф на уровень инфляции и на недополученные объемы выручки", — уточнил он.

Но, по его словам, у России возникли некоторые вопросы по расчетам, и в ближайшей перспективе проведут встречу на уровне специалистов, где эти расчеты уточнят.