Лукашенко: НАТО не потерпит посягательств на белорусский суверенитет

Александр Лукашенко предупредил: если Россия посягнет на территорию Белоруссии, мировое сообщество не останется в стороне.

"Страны Запада и НАТО уже этого не перенесут, потому что они сочтут это за угрозу им", — заметил Лукашенко и добавил, что может начаться война.

Президент Белоруссии также пожаловался на "прессинг" и "завинчивание гаек" со стороны России, которая каждый год предъявляет все более жесткие требования по энергоносителям.

Интеграция двух стран затягивается из-за тарифов на газ

Ранее состоялись переговоры Александра Лукашенко с Владимиром Путиным на саммите стран СНГ. Встреча двух президентов проходила в рамках договора о Союзном государстве и посвящалась дальнейшей интеграции двух стран.

Переговоры по этому поводу между двумя странами идут уже больше года. Стороны не могут решить нефтегазовый вопрос. В конце года истекает договоренность о цене поставок российского газа в Белоруссию, которая добивается снижения цен до внутрироссийского уровня. Однако президент России Владимир Путин считает, что просьбы Минска не совсем объективны, и Москва пока не готова дотировать экономику соседнего государства.