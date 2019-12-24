Александр Лукашенко предупредил: если Россия посягнет на территорию Белоруссии, мировое сообщество не останется в стороне.
"Страны Запада и НАТО уже этого не перенесут, потому что они сочтут это за угрозу им", — заметил Лукашенко и добавил, что может начаться война.
Президент Белоруссии также пожаловался на "прессинг" и "завинчивание гаек" со стороны России, которая каждый год предъявляет все более жесткие требования по энергоносителям.
Ранее состоялись переговоры Александра Лукашенко с Владимиром Путиным на саммите стран СНГ. Встреча двух президентов проходила в рамках договора о Союзном государстве и посвящалась дальнейшей интеграции двух стран.
Переговоры по этому поводу между двумя странами идут уже больше года. Стороны не могут решить нефтегазовый вопрос. В конце года истекает договоренность о цене поставок российского газа в Белоруссию, которая добивается снижения цен до внутрироссийского уровня. Однако президент России Владимир Путин считает, что просьбы Минска не совсем объективны, и Москва пока не готова дотировать экономику соседнего государства.
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