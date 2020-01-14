Белоруссия разослала предложения о покупке нефти в Азербайджан, Польшу, Казахстан, на Украину, а также в страны Балтии. Об этом сообщил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой после совещания с главой государства.
"Правительство продолжает отрабатывать схему альтернативных поставок нефти, изучаются все возможные варианты. Мы разослали соответствующие коммерческие предложения. Все коммерческие службы наших заводов, Белорусской нефтяной компании находятся на переговорах практически в ежедневном режиме", - пояснил Крутой.
Журналисты из кремлевского пула сообщили, что президент России Владимир Путин отменил все ближайшие мероприятия и не будет появляться на публике.