Минск пытается купить нефть у Казахстана, Азербайджана и Украины

Белоруссия разослала предложения о покупке нефти в Азербайджан, Польшу, Казахстан, на Украину, а также в страны Балтии. Об этом сообщил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой после совещания с главой государства.