Польша отказала Белоруссии в перекачке нефти по "Дружбе"

Белоруссия, которая отказалась продолжать закупать нефть в России, сейчас активно ищет новых поставщиков. В частности, они обратились к Польше с предложением транзита "черного золота" по нефтепроводу "Дружба".

Однако сегодня стало известно, что этот вариант "неосуществим".

Польская компания PERN, оператор нефтепровода "Дружба", отказал Белоруссии в осуществлении транзитных поставок нефти на ее территорию.

"Из-за особенностей структуры нефтепровода транспортировка по его трубам нефти в Белоруссию не представляется возможной, так как это нарушило бы поставки на польские предприятия по нефтепереработке. Снижение мощностей, неизбежное в случае подключения транзита для белорусской стороны, грозит финансовыми потерями для Польши", — говорится в сообщении, распространенном пресс-службой PERN.

Напомним, что ранее белорусские власти заявили о своем "категорическом несогласии с ценовой политикой российских компаний, установивших неоправданно завышенную стоимость на поставляемую в Белоруссию нефть". Итог - прекращение с 1 января поставок "черного золота" из России в Белоруссию.

В поисках "альтернативных маршрутов" Минск уже пытался начать работать с компаниями из Казахстана, Украины, Азербайджана, и стран Балтии.