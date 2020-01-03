РФ прекратила подачу нефти в Белоруссию

Транспортировка российской нефти в направлении белорусских нефтеперерабатывающих заводов с 1 января остановлена, и предприятия работают в штатном режиме на запасах сырья, накопленных в прошлом году.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о том, что РФ и Белоруссия не смогли договориться по поставкам топлива.

Президент Александр Лукашенко в связи с этим заявил о прекращении переговоров Минска с Москвой, и о том, что намерен искать альтернативные источники поставок нефти в страну. В частности, имелись в виду поставки сырья из портов Балтии и по нефтепроводу «Дружба».

Для Белоруссии стоимость поставок российской нефти в прошлом году составляла 127 долларов за тысячу кубометров. Белорусский президент заявлял, что Россия предлагает увеличить стоимость газа до 152 долларов за тысячу кубометров.

В результаты стороны не договорились о возобновлении контракта, который истек 31 декабря прошлого года.