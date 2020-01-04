Белоруссия сможет сэкономить на поставках нефти из РФ $1,6 млрд в год

Стало известно, что Россия будет поставлять нефть в Белоруссию на условиях прошлого года. Таким образом, поставки нефти из России будут в Белоруссию будут дешевле других поставок с мирового рынка минимум на 1,6 миллиарда долларов в год при их стандартном годовом объеме в 24 миллиона тонн.

Если нефть в Белоруссию будут поставлять другие страны, то это будет дороже на 70-80 долларов, чем из РФ, так как Белоруссии в этом случае придется платить по полной мировой цене. Также нужно учитывать транспортные расходы.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Белоруссия просит РФ снизить контрактную цену на нефть на $10.