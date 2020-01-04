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Источник Правда.Ру

Белоруссия сможет сэкономить на поставках нефти из РФ $1,6 млрд в год

Экономика

Стало известно, что Россия будет поставлять нефть в Белоруссию на условиях прошлого года. Таким образом, поставки нефти из России будут в Белоруссию будут дешевле других поставок с мирового рынка минимум на 1,6 миллиарда долларов в год при их стандартном годовом объеме в 24 миллиона тонн.

Если нефть в Белоруссию будут поставлять другие страны, то это будет дороже на 70-80 долларов, чем из РФ, так как Белоруссии в этом случае придется платить по полной мировой цене. Также нужно учитывать транспортные расходы. 

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что  Белоруссия просит РФ снизить контрактную цену на нефть на $10.

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