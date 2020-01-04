Белоруссия просит РФ снизить контрактную цену на нефть на $10

Белоруссия обратилась к России с просьбой снизить контрактную цену на нефть на 10 долларов за тонну. Из-за этого и не был заключен контракт.

Как сообщает РИА Новости, в РФ хотели не хотели бы менять цену, но Белоруссия настаивает на снижении цены.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Россия прекратила подачу нефти для белорусских НПЗ.