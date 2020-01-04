Белоруссия обратилась к России с просьбой снизить контрактную цену на нефть на 10 долларов за тонну. Из-за этого и не был заключен контракт.
Как сообщает РИА Новости, в РФ хотели не хотели бы менять цену, но Белоруссия настаивает на снижении цены.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Россия прекратила подачу нефти для белорусских НПЗ.
После вердикта ВАДА об отстранении России в международных турнирах, спортивная общественность сразу же подняла шум. Еще большую шумиху подняли иностранные СМИ, которые в целом посчитали решение ВАДА нелепым.