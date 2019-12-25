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Автор Любовь Степушова

Эксперт объяснил, почему интеграции с Белоруссией не будет

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

Александр Лукашенко пытается "действовать на нервы" своими заявлениями, но тщетно. Результат — интеграции не будет, но и преференций Минску тоже, считает эксперт Владимир Жарихин.

Президент Белоруссии в интервью радиостанции "Эхо Москвы" заявил, что будет вынужден искать альтернативу поставкам нефти из России, если странам не удастся договориться по компенсациям за налоговой маневр в нефтянке в России. И он не скрывает своих намерений от Москвы.

"Да, я могу, это самый дешевый маршрут — через Польшу, они предлагают это — взять саудовскую нефть или американскую. Что дешевле. С рынка. В Гданьске — реверсом", — сказал Лукашенко.

Он напомнил, что в Белоруссии есть три трубы нефтепровода "Дружба". По мнению главы государства, он может "забрать" две трубы и переработать нефть, что приведет к снижению более чем в три раза российских поставок на "премиальный западный рынок".

Как сказал "Правде.Ру" заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин, Лукашенко торгуется, но это торговля, рассчитанная на тех людей, которые не понимают, о чем идет речь.

"Он собирается покупать ту же самую российскую нефть, только у Польши? На Украине на этом деле (на газовых поставках - ред.) грели руки украинские олигархи. Но от этого в целом государство проигрывало. Но если даже он найдет в Польше нефть, которая из Ближнего Востока придет, она будет все равно значительно дороже той нефти, которую сейчас напрямую получает Белоруссия из России", — сказал Владимир Жарихин.

По его мнению, эти "угрозы" рассчитаны на то, что кто-то испугается, а кому-то надоест все это слушать.

"Но уже таких людей со слабыми нервами в России нет. Поэтому все это закончится, к сожалению, как всегда. Как всегда, никакого особенного продвижения по пути интеграции не будет. Потому что Лукашенко это невыгодно", — отметил эксперт.

Российское руководство, по его словам, конечно, готово в определенной степени пойти навстречу желаниям Лукашенко сделать лучше жизнь белорусов за счет россиян, но не до такой степени, как ему хочется.

"На этом идет постоянный торг. Сейчас мы присутствуем при очередном новогоднем обострении. Как вспоминается наш классический фильм, у наших президентов есть традиция: 31 числа обсуждать цены на нефть и газ для Белоруссии. Мы уже привыкли к этому", - сказал Владимир Жарихин.

Добавим, что в словах Лукашенко чувствуется обычный шантаж, не случайно он потребовал и компенсаций за аварию на АЭС в Чернобыле. Зачем России такие союзники? Преференции требуют постоянно и с надрывом, а поддержки от них — никакой.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил накануне, что Белоруссия может получить меры поддержки от России после имплементации в законы дорожных карт по интеграции между странами.

"Тогда можно говорить и о компенсации налогового маневра (в нефтянке), вернее говоря, об обратном акцизе, когда у нас будут унифицированы налоговые правила", — сказал Медведев.

Как заявил в пятницу по итогам переговоров президентов двух стран министр экономического развития РФ Максим Орешкин, финальные договоренности между Россией и Белоруссией в части интеграции блокируют три группы вопросов — в сфере нефти, газа и налогов.

Справка: В рамках налогового маневра планируется постепенно снижать экспортную пошлину сырой нефти до полной отмены и в то же время повышать налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Этим пытаются добиться равнодоходности для компаний — что на внутреннем, что на внешнем рынке. С повышением НДПИ для нефтяников нефть станет дорогой, но выиграет бюджет — в него поступит больше денег. Есть опасения, что нефтяники перенесут эту нагрузку в стоимость конечного продукта — в топливо, правительство обещает компенсировать крупным производителям расходы путем компенсации акцизов. Для Белоруссии это будет означать, что стоимость покупаемой российской нефти вырастет до мирового уровня.

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Темы владимир жарихин александр лукашенко союзное государство россия - белоруссия
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Эксперт объяснил, почему интеграции с Белоруссией не будет
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