Унитазы и розетки - повод для борьбы за мнение Франции и Германии

Претензии Украины по корабельным унитазам и розеткам — это предлог побороться за позицию Германии и Франции накануне встречи в "нормандском формате", считает украинский эксперт Руслан Бортник.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России опровергла в четверг обвинения Украины в том, что военные корабли, задержанные в ноябре прошлого года в Керченском проливе, были переданы Украине на текущей неделе в разграбленном состоянии: без оборудования, сантехники и даже электрических розеток. В видео, распространенном Центром общественных связей (ЦОС) ФСБ, показано нормальное состояние кораблей в момент передачи, что отражено в зафиксированной процедуре подписания актов приема-передачи Киеву.

"Если за время перехода от берегов Крыма до Очакова украинская сторона сумела угробить суда и довести сантехнику до ненадлежащего состояния, то это проблема самой украинской стороны", — подчеркнули в службе.

Как сказал "Правде.Ру" директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, не ясно, когда это видео ФСБ было снято, поэтому нельзя обвинять Киев в фейке, но ясно, что идет борьба за позицию Германии и Франции в преддверии встречи в "нормандском формате".

"Обе стороны хотят выглядеть более цивилизованно и миротворчески. Россия возвращает корабли, а Украина пытается дискредитировать этот шаг, который мог бы усилить позицию России на переговорах. Вот такая игра идет. Это попытка ослабить переговорные позиции друг друга накануне встречи в Париже", — сказал Руслан Бортник.

В среду командующий украинскими военно-морскими силами адмирал Игорь Воронченко сообщил, что с возвращенных кораблей "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу" за время пребывания под арестом в Крыму сняли все оборудование, включая "плафоны, розетки и даже унитазы".

В МИД России объяснили передачу кораблей тем, что следственные действия с украинскими кораблями завершены, а потому в удержании двух бронекатеров и буксира нужды нет. Команда украинского МИД между тем направилась в Гаагу на заседание трибунала по делу о нарушении иммунитета трех украинских военно-морских судов. В Кремле сказали, что Россия не собирается принимать участие в слушаниях этого трибунала, так как считает, что Гаагский суд не обладает юрисдикцией для рассмотрения иска от Украины.

Как сообщала "Правда.Ру", генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал передачу Украине ранее захваченных в Керченском проливе военных кораблей. По его словам, это "хороший фактор". Генсек НАТО выразил надежду, что это событие поможет создать благоприятную атмосферу для грядущего саммита в "нормандском формате".