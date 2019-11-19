Генсек НАТО прокомментировал возврат захваченных украинских кораблей

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал передачу Украине ранее захваченных в Керченском проливе военных кораблей. По его словам, это "хороший фактор".

"Я приветствую возвращение Украине военных кораблей. Это то, что Россия должна была давно сделать, согласно её международным обязательствам", - пояснил Столтенберг.

Генсек НАТО выразил надежду, что это событие поможет создать благоприятную атмосферу для грядущего саммита в "нормандском формате".

Ранее министр обороны Украины Андрей Загороднюк утверждал, что украинское правительство не считает возвращение военных кораблей "актом доброй воли".