Президент Зеленский и радикалы-"патриоты": кто кого?

В Киеве несколько тысяч националистов провели протестные акции, и в результате выполнение условий уже согласованной и подписанной "формулы Штайнмайера" остановлено. Более того, руководитель украинской делегации в минской Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма выдвинул оппонентам новые и заведомо невыполнимые условия. Что это все означает?

Вариантов может быть несколько:

1) Президент Зеленский реально струсил и решил не идти против агрессивного "патриотического" меньшинства, которое, по словам Владимира Вятровича, имеет право диктовать условия всем остальным.

2) Это такая хитрая политическая игра: Зеленский, как и Порошенко, и не собирается выполнять минские соглашения, просто тянет время и жаждет сесть за один стол переговоров с Владимиром Путиным.

3) В Офисе президента ждут реакции на этот демарш от Донбасса, Москвы, Берлина, Парижа и Вашингтона, чтобы скоординировать свои дальнейшие действия.

Тем временем украинские националисты провели на майдане и под Офисом президента несколько митингов. Самый многолюдный был 14 октября — на эту дату (годовщину формирования УПА) Петр Порошенко с 23 февраля перенес день защитника Украины. Протестующие с плакатами "Нет капитуляции!" и традиционными для радикалов факелами выражали свое несогласие с выполнением пунктов "формулы Штайнмайера" (хотя наверняка не все знают ее суть и читали минские соглашения). Число участников акции составило примерно 10 000 человек, которые хотят диктовать свою волю не только президенту, но и всем гражданам страны. Бывший директор "института беспамятства" Вятрович полагает, что они имеют на это полное право.

В этой ситуации, конечно, не все так однозначно: если бы у Зеленского было желание выполнять минские соглашения, то он бы их выполнял и всех этих "побратимов-ветеранов-активистов" поставил бы на место, комментирует политолог Александр Дудчак. "В крайнем случае ему с удовольствием помогли бы в этом ВСУ. Но, видимо, его устраивает возможность использовать эти перформансы с инсталляциями как повод для затягивания процесса на неопределенный период. Так что политика Порошенко продолжается и осложняется некомпетентностью новой власти, ее неспособностью управлять государством самостоятельно. "Команде Зе" предложили роли высокопоставленных чиновников, и они не смогли устоять против такого соблазна. Для Донбасса это ни холодно, ни жарко: ну не было такого никогда, и вот опять…

Москва тоже привыкла к выходкам Киева. Вот только вопрос: кто теперь и каким образом будет пытаться снова обвинять Москву в невыполнении того, что она и не должна была выполнять? По-моему, теперь всем очевидно, кто реальный тормоз этого процесса. А у Киева есть более прагматичные задачи, на которых настаивает МВФ, и это намного актуальнее для выживания нынешнего режима — выполнение требований этого фонда. Они заняты подготовкой к распродаже земли и 3500 госпредприятий. А народ пока пусть ломает копья в сражениях за мир", — пессимистично настроен Дудчак.

Из высказываний Зеленского, сделанных по 1 октября, можно было сделать вывод, что он не собирается выполнять минские соглашения, размышляет политтехнолог Василий Стоякин. "Другое дело, что он, скорее всего, хочет остановить войну. То, что сейчас делает Зеленский, направлено на замораживание конфликта. Однако у него много оппонентов, которые настроены на продолжение крайне выгодной им войны. А бороться с ними он не может. Что касается последствий, то они, скорее всего, будут типичными: ЕС и США обвинят в срыве переговоров Россию, а она будет настаивать на безальтернативности минских соглашений. А самопровозглашенные республики останутся в подвешенном состоянии", — заключает Стоякин.

Как полагает эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Даниил Богатырев, демарш Леонида Кучмы в минской контактной группе был провокацией, осуществленной им в интересах своего зятя Виктора Пинчука. "Время для провокации было выбрано неслучайно, а исходя из того, что в последние две недели представители президентского Офиса и МИД вынужденно ужесточили свою риторику в отношении минских соглашений, стараясь успокоить радикалов. В этих условиях абсурдный ультиматум Кучмы призван был нанести удар по всей политике Зеленского в отношении мирного урегулирования, создав впечатление того, что украинская сторона в ТКГ ушла в отказ.

По моей информации, приоритеты Офиса президента в отношении урегулирования в Донбассе остаются прежними: разведение сил под Петровским и Золотым, проведение встречи в нормандском формате и новый обмен удерживаемыми лицами. Реализации разведения войск сейчас мешает ажиотаж вокруг протестов националистов. В Офисе Зеленского традиционно придают вопросам имиджа колоссальное значение. Проще говоря, для руководства ОП важно не только то, что разведение сил состоится, но и то, как это будет выглядеть. Я думаю, через некоторое время (когда шумиха уляжется) войска разведут по-тихому. Что же до Кучмы, вполне возможно, что после второго такого самовольного демарша (напомню, 18 сентября он уже отказывался от подписания "формулы Штайнмайера") ему стоит готовиться к увольнению из Трехсторонней контактной группы. С точки зрения президента, было бы неразумно терпеть в переговорной группе столь явную пинчуковскую фронду", — резюмирует Богатырев.

На данный момент команда Зеленского отступила от первоначальных планов быстрой реализации "формулы Штайнмайера", сейчас пойдут еще более активные торги с национал-радикалами и противниками Зе, считает политический эксперт Александр Фомин. "Обратите внимание, что "дело Стерненко" фактически не расследуется, и как результат, этот праворадикал не принимает участия в акциях протеста против Зеленского. Аналогичная ситуация и с группировкой "С14", которая продолжает получать финансирование из госбюджета и не имеет реальных проблем с правоохранителями. Может быть, кто-то из "Свободы" или порохоботов получит определенные компенсации и отступные. В случае с Зеленским думаю, что нет политической игры, а есть некая недальновидность. В условиях, когда президент не имеет монопольной власти на силовой блок, очень сложно противостоять даже нескольким тысячам вооруженных активистов. Вспомним попытку подрыва метромоста в сентябре в Киеве, когда должны были подписать "формулу Штайнмайера".

Всего лишь 1 вооруженный неадекватный человек фактически парализовал столицу. А если таких несколько тысяч? На сегодняшний день радикалы — реальный фактор украинской политики. Если все-таки формула не будет реализована, то ситуация с Донбассом будет катастрофическая, т. к. там уже и так сложились свои элиты, не желающие вхождения в состав Украины. Даже Кремлю сейчас необходимы усилия, чтобы переубедить местное руководство в правильности действий по реинтеграции в состав Украины. Через 5 лет это будет кардинально другой Донбасс, где представления об Украине будут только в книгах по истории. Все связи будут разорваны бесповоротно.

Что касается РФ, то думаю, что там не питали иллюзий по миру в Донбассе и готовы к любому развитию ситуации. Дополнительные трудовые ресурсы РФ не помешают, если Украине они не нужны. Запад в свою очередь снимет просто с России санкции, наложенные в этом контексте. Все идет к тому, что ситуация с Донбассом будет просто "за скобками", если не договорятся с радикалами и их кураторами. Команда Зеленского избегает всего того, что им не выгодно, и снижает их рейтинг. Сейчас для них главное — это рынок земли и приватизация крупных гособъектов (железные дороги, порты). При самом печальном развитии ситуации будет мирная риторика Зеленского, но действий по ее реализации не будет. А Донбасс станет украинским Приднестровьем", -заключает Фомин.