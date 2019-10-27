Как США страх перед ядерной войной потеряли

Почему американские военные аналитики так много внимания уделяют стратегиям "сдерживания России"? И уже дошли до того, что готовы сдерживать ядерной войной? Почему нынешние политики от Белого дома докатились уже практически до дома желтого?



"Необычная неделя" с Инной Новиковой и Иваном Коноваловым

Об этом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал военный эксперт Иван Коновалов.﻿

Читайте начало интервью:

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— В очередной раз выступили сразу несколько американских военных аналитиков и стратегов по самой популярной в США теме. Стратегия сдерживания России — это вообще у них тема постоянная и неисчерпаемая. Но теперь они заговорили о сдерживании нас в регионе Черного моря. Конечно же, американцы очень обеспокоены, что Россия модернизировала свой военный флот для контроля своих вод. Хотя Трамп рассказывал, что у них есть просто потрясающее, немыслимое оружие. И несколько высоких политиков очень спокойно рассуждали о возможности ядерных ударов по России и Китаю. Как это можно оценить?

— Здесь, конечно, играют главную роль три фактора. Первый фактор — Трамп, хотя он совсем недавно неожиданно наехал на свой собственный военно-промышленный комплекс, обвинив американских военных промышленников в том, что они хотят вести войны по всему миру, лишь бы заработать денег. Это было вообще странно, поскольку он сам…

— Он поехал в Саудовскую Аравию и на 300 миллиардов продал там оружие...

— Там нет. Во-первых, на 130. На самом деле и не продал, реальный контракт — всего на 10 миллиардов, все остальное это предварительные соглашения. Но Трамп это все сильно распиарил, он здорово всем вкрутил мозги. На самом деле все совсем не так.

Что касается ядерных факторов... Когда Трамп стал президентом, первое, что он сделал — поручил тогда министру обороны, главе Пентагона Мэттису проверить ядерный потенциал США.

В результате американцы пришли к очень неутешительному мнению и решили заложить триллион долларов до 2050 года на модернизацию ядерного потенциала. Действительно, когда распался Советский Союз, они решили, что ядерные силы особо не нужны, только вяло поддерживали их, а теперь решили вложиться.

А потом возникла другая история. Многие американские эксперты, генералы и политики, которые не знают, что такое война, и тем более не знают, что такое ядерная война, начали говорить о том, что "давайте создадим ядерные заряды малой мощности и будем их легко использовать для решения различных задач". Например, применим по Дамаску, но только не такую серьезную ядерную ракету или ядерную бомбу, а малой мощности. И вот это как раз самое опасное. Потому что радиационное заражение никуда не денется.

Во-вторых, любое применение подобного оружия все равно вызовет ответную реакцию, даже если это будет по третьей стране.

— Иван, они этого не понимают?

— Нет, не понимают. Хотя это очевидно. Все это поняли уже давно, вскоре после испытаний ядерного оружия. Но сейчас уже многие не понимают, потому что прошла та страшная реакция, которая была в 1960-1970-е годы в США на возможность ядерной войны.

И мы через это прошли. У нас постоянно на занятиях по начальной военной подготовке об этом говорили. Там нам показывали, как происходят ядерные взрывы, куда надо ложиться головой и т. д. и т. п. Все это было. И мы действительно тоже ощущали серьезную тревогу.

Но все-таки это было в уже довольно далекие 80-е годы. Теперь же выросло совершенно другое поколение людей и политиков в частности.

Вы можете сравнить, например, действия Джорджа Буша-старшего во время первой иракской войны. Кувейт был, с точки зрения американцев, с помощью коалиции освобожден. Иракцы были вытеснены на собственную территорию. Но дальше Буш запретил идти, потому что он прошел всю Вторую мировую войну. Он боевой летчик, у него шесть военных наград было. Он хорошо знал, что такое война, потому что сам бомбил эти города, разрушал их. И он понимал, если пойти туда, будет партизанская война.

— Маккейн участвовал во Вьетнамской войне, но ничего не понимал…

— Маккейн только прикрывался участием в боевых действиях. Он был сразу сбит, и все его участие во Вьетнамской войне было сидением в тюрьме. Там он приобрел ненависть к русским, потому что считал их союзниками вьетнамцев. И мы этого не скрывали. Это справедливо. Мы поддерживали справедливую борьбу вьетнамского народа.

Но дело не в этом. Маккейн с тех пор ненавидел нас и всех за это. Ну какой он воин? Он всю жизнь там просидел. Если мы берем господина Буша-старшего и потом смотрим, как поступил его сын, развязав войну в Ираке, втянув туда американскую армию и получив огромные потери, то разница налицо. Бессмысленность восторжествовала. И в итоге американцам пришлось убегать.

— В Афганистане практически то же самое...

— Да. Но провал в Афганистане легко оправдать тем, что там была партизанская война, там горы и т. д.

Я был всю войну в Ираке, видел, как американцы начали, входили, брали Багдад. Все это я наблюдал. Когда американцы уже основали оккупационное командование, пришли иракские генералы и офицеры и сказали: "Мы остались без работы. Нам куда идти-то?"

Им сказали: "Вы же из армии Саддама Хусейна, поэтому убирайтесь и живите, как хотите". Именно эти генералы и офицеры в итоге через несколько лет создали запрещенную в России и всех других странах террористическую группировку "Исламское государство"*, натренировали бойцов и почти захватили Багдад.

Это показатель того, что Джордж Буш-младший, который не воевал, совершенно не знал, что такое война, ужас войны, ее реалии и какие должны быть последующие действия. Ему было плевать. Он хотел просто добиться быстрой победы. А в итоге втянул страну в семилетнюю войну, в которой американцы потеряли очень много людей и денег, а в итоге на самом деле потерпели поражение. Потому что теперь больше всего влияет на ситуацию в Ираке Иран — самый главный враг Соединенных Штатов.

* Организация, запрещенная в России.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев