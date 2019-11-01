Демографию России придется поднимать мигрантам

Россия, а не Америка — настоящий котел наций, и почему тут уживается так много национальностей. Американцы этому удивляются и завидуют нам. Почему и как это происходит? Что было и, возможно, будет с нашей демографией?



"Необычная неделя" с Инной Новиковой и Иваном Коноваловым

Об этом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал кандидат исторических наук, директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов.

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— Иван, согласно последним данным социологов, мигранты из стран СНГ станут занимать ключевые посты во многих отраслях промышленности и общественной жизни России уже в ближайшее время. Пока они работают на самых низкооплачиваемых работах, но их дети учатся в школах, идут учиться дальше, многие из них получают хорошее образование.

Они скоро будут и учить, лечить. Минздрав и другие ведомства уже заявляли о проблемах демографии. В общем, кадровые вопросы не только на низких, но и на высоких уровнях скоро будут решаться с помощью приезжих. К 2030 году проблемы с демографией в России придется исправлять мигрантам.

— Великое переселение народов. Это никак невозможно остановить. Единственное, что можно сделать — это сохранять свою собственную культуру. И те люди, которые хотят влиться в наше общество, должны принять это. Америка таким образом, собственно, достигла каких-то успехов, как плавильный котел. Ведь тогда много всякого там происходило, были всевозможные конфликты.

Ведь, например, у итальянцев — одно восприятие мира, у других национальностей — другое. Мы даже через американские фильмы это видим, хотя, конечно, там это представлено несколько однобоко, но тем не менее… Итальянцы пытались держаться вместе. Ирландцы — тем более. Уоспы, это англичане, вообще считали себя белой костью именно в США. Хотя США существуют-то совсем мало времени…

— Это же в недавнем прошлом британская колония.

— Да, но в Индии они себя такой костью не считали. Их просто оттуда выкинули, и все. А в Америке, чтобы получить социальный лифт, любой должен был принять некие общие правила. И тогда он мог двигаться вперед. Потому даже неважно стало, какого у тебя цвета кожа, какого ты вероисповедания и т. д.

Россия, а раньше — Советский Союз и Российская империя тоже создали такие механизмы. У нас был создан идеальный инструмент для взаимного проживания разных наций. У нас не было в этом никаких проблем. Да, рано или поздно могли быть столкновения, но на уровне полного неприятия друг друга этого никогда не было ни при Российской империи, ни, тем более, при Советском Союзе.

И, кстати, обратите внимание, что родители тех людей, которые сейчас массово приезжают в Россию и здесь остаются, были воспитаны в Советском Союзе. Они им объяснили, что интернациональное общество, что все люди-братья. Не надо противостоять, езжайте и делайте карьеру там, пытайтесь. С русскими можно жить, работать и дружить. И не только с русскими, у нас большая страна, 120 национальностей. Со всеми нами можно договориться. И мы все договоримся.

В этом смысле даже американцы всегда удивлялись и завидовали нам: "Как у вас это получается? У вас нет такого противостояния на улицах Москвы, чтобы какие-то нации были друг против друга". Такое было только в 1990-е годы немножко, чуть-чуть. Но тогда это было связано скорее с общей бедностью, с общим отсутствием каких-то перспектив, понимания, куда двигаться дальше.

Националисты просто пытались это использовать. Ну и чем это закончилось? Националист Гамсахурдиа, который привел Грузию тогда к ужасному состоянию, — где он? А те люди, которые сейчас попытались опять использовать национальный фактор, теперь жалеют, и руководство Грузии говорит: "Вот зачем мы это сделали?" Ну понятно, конечно, откуда уши растут…

— Руководство Грузии проявило себя настолько ярко… Но в итоге они практически все потеряли…

— Вот! И очень часто это происходит как раз по одной простой причине. Хотят использовать данный фактор, потом понимают, что не получилось, и начинают играть в обратку. Это обычная история. Поэтому приезжают люди в Россию, в Москву, где такого нет. Вспомните советские времена: тоже было много приезжих.

— По лимиту приезжали, а их дети — вполне себе москвичи.

— А Ломоносов еще когда пришел с обозом с Севера и поступил в московское учебное заведение. Он пришел в валенках, обычный парень. А стал великим русским ученым, великим русским поэтом. Есть великая русская культура, которая нас всех объединяет. Это не только литература, музыка и живопись. Великая русская культура — это культура общения и жизни в целом.

Это и кинематограф, в том числе. "Я шагаю по Москве" — вот фильм про обычного парня, который приехал в Москву и тут познакомился с другим таким же парнем. Там девушка, другие ребята и девчата… Вот и вся очень простая история. А снимал это грузин Данелия, который так хорошо понял русский и, в частности, московский характер, а Никита Михалков прекрасно это передал.

Он очень здорово показал, что такое москвич в хорошем понимании этого слова. Они все это интернационально сыграли, сняли за три месяца всего. И Москва… Мы до сих пор любим эту Москву в этом фильме, потому что это удивительно, как эти люди чувствовали это все. Вот таким образом, я думаю, и дальше нужно жить, дальше нужно к этому идти и существовать именно в этом поле.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев