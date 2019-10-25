Тайное о сбитом "Боинге" становится явным

Гриф "Совершенно секретно" снят: ракета, сбившая малайзийский "Боинг", принадлежала украинской части. Министерство обороны России предъявило доказательства.



"Необычная неделя" с Инной Новиковой и Иваном Коноваловым

Кроме прямых доказательств, есть и косвенные подтверждения, включая радиоперехват разговора украинских военных.

Голландский журналист снял фильм о несостыковках в материалах объединенной следственной группы. Уже и власти Нидерландов назвали результаты расследования предвзятыми и однобокими.

Парламент Нидерландов одобрил дальнейшее расследование обстоятельств катастрофы. Депутаты единогласно приняли предложение изучить роль Украины и причины, по которым воздушное пространство осталось открытым. Теперь давление будет только нарастать.

Почему Нидерланды только спустя пять лет неожиданно все-таки подняли важный вопрос о вине Украины в сбитии гражданского самолета?

Об этом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал военный эксперт, директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов.

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Эксперт: Зеленский ничего сделать не может

— Иван, опять стала актуальной тема сбитого на Украине "Боинга". Пока же, хотя прошло уже столько лет по материалам расследования, понятно только, что пассажирам этого самолета не повезло несколько раз подряд, потому что они оказались не в том месте не в то время. Самолет незадолго до сбития ушел с обычного маршрута. И еще там много всяких тайн. Хотя страсти уже не такие горячие, как изначально. Но даже министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок заявил, что Амстердам намерен выяснить, почему Украина вообще не закрыла воздушное пространство в зоне, где шли боевые действия. Эта мысль почему-то им пришла только спустя пять лет расследования…

— Тут вопрос возникает как раз к Нидерландам: а почему вы не задали этот вопрос пять лет назад, когда все здравомыслящие люди как раз ставили этот вопрос. Это первое.

Второе, вы сказали по поводу того, что он ушел с маршрута. Так он не сам ушел, его диспетчеры увели. И этих украинских диспетчеров, которых необходимо было сразу допросить, теперь ни одного нет. Куда они делись?…

Более того, украинский летчик Волошин, который именно в этот день на самолете Су-25 летал именно в этой зоне, потом почему-то вдруг неожиданно покончил собой. С чего бы это ему — герою Украины — кончать самоубийством? Сделал он это как раз перед оглашением официального заявления, в котором обвинили ополченцев и Россию, но которое теперь уже никто не признает.

— В любом случае, когда идет война, эта зона для полетов закрывается. Ведь обе воющие стороны обстреливают друг друга и гипотетически могут сбить случайно. Не зря же после того случая вообще все международные рейсы обходят все воздушное пространство Украины стороной. Надо просто эту территорию оградить изначально.

— Это само собой. Американцы же с момента, когда еще обломки дымились, озвучили свой вердикт и стали настаивать на том, что сбили ополченцы, российская сторона. Я просто помню этот день, когда мне рано утром, позвонили из одного либерального СМИ. И сказали: "Объясните, пожалуйста, Иван Павлович, как военный эксперт, почему ополченцы сбили "Боинг"?"

Я сказал: "А зачем им это надо?" У нас была дискуссия. Я спросил: "А где хоть какие-то доказательства? На чем вы основываетесь?" — "А потому что так сказали США". Я говорю: "А как может быть так, что прошло всего несколько часов и это уже так уверенно можно утверждать? Откуда у вас это все взялось?…"

Потому что Россия американцами навсегда назначена виноватой во всем? Это, честно говоря, смешно… А если разбираться с точки зрения американской юриспруденции, которая основывается прежде всего на прецедентах, то прецедент уже был. Украинская сторона в 2002 году сбила наш самолет. Но тогда ей простили, потому что она была союзником.

— Да. Кучма был такой опытный президент, но он вел себя совершенно постыдно, даже отказался извиняться, пока его совсем не прижали.

— И это был ясный показатель того, что бардак у них как был, так всегда и оставался. Это раз. Второе — мотивация. Зачем это России и ополченцам? Это работает как раз против них. А мотивация украинской стороны — сбить, чтобы обвинить Россию. Это же сразу всех перетягивает на их сторону.

Но теперь-то время прошло. И теперь мы видим бесполезные метания Зеленского, который понимает, что надо признавать, что это все украинская сторона натворила.

Первые возмутились малайзийцы. Сейчас — голландская сторона. Но малайзийская сторона уже давно неоднократно заявляла, что не верит, что следствие проводится непредвзято. На них оказывалось давление. А теперь и голландские власти потребовали…

— А почему Нидерланды молчали пять лет, но вдруг всполошились?

— Потому что у людей, чьи родственники там погибли, нет цели обвинить Россию — им не нужен политический заказ. Они хотят знать правду. А им предлагают: давайте обвиним Россию — это нам выгодно. Но они настаивают на объективности, им нужно знать правду.

— К тому же там уже давно иски предъявляются.

— Да, потому что все прекрасно понимают, что Украина виновата изначально, исходя хотя бы из того, что воздушное пространство в зоне ведения боевых действий не было закрыто. И все нормальные люди постоянно спрашивали: "Почему этот вопрос вообще не рассматривался?" Ведь это самый первый вопрос украинской стороне. Все остальное должно рассматривается позже. И с этим в любом случае они обязательно должны разобраться. Хотя пять лет этот вопрос не затрагивали.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев