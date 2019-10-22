Зачем Турция воюет в Сирии?

Операция Турции в Сирии — почти весь мир просит остановиться. Почему? На этот вопрос главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой ответил военный эксперт Иван Коновалов.



"Необычная неделя" с Инной Новиковой и Иваном Коноваловым

— Иван, давайте мы начнем с военной операции Турции в Сирии. Власти Турции уже всех давно предупреждали о том, что они намерены провести военную операцию. 6 октября Эрдоган даже говорил Трампу об этом. И Трамп как бы сказал, что Америка не будет участвовать. Были даже комментарии, что в итоге в связи с этой военной операцией Россия победила. Как вы оцениваете эти события?

— Во-первых, то, что сейчас происходит на севере Сирии, операция турецких войск в том числе, — это все-таки достаточно логическое развитие событий. Поскольку президенту Эрдогану в той ситуации, которая сложилась уже последние несколько лет вокруг Сирии, нужно было действовать. Я имею в виду влияние внешних акторов (это Россия, Иран, Турция и все другие) на саму ситуацию.

Мы все вроде бы союзники, как бы по-разному мы ни смотрели на общую ситуацию в Сирии, тем не менее сейчас у нас существует партнерство. Это, кстати, и Израиль, который так или иначе тоже пытается влиять на ситуацию в Сирии. И это, конечно, Соединенные Штаты, и все те, кто с Соединенными Штатами якобы входит в их коалицию.

Хотя, конечно, реально эта коалиция ничего из себя не представляет, там есть только Соединенные Штаты и больше никого, разве что те самые курды, из-за которых нынешняя ситуация и продолжается. Ведь предыдущие две операции, проведенные турецкими силами, тоже касались именно курдских сил самообороны, которые входят в Сирийские демократические силы. Они связаны с Курдской рабочей партией, действующей непосредственно на территории Турции. Анкара считает их террористической организацией.

У американцев другая точка зрения по этому вопросу. Но на самом деле она достаточно лукавая. И в том, что сейчас произошло, виноваты не турки, а американцы, потому что в 2015 году Российская Федерация, понимая, что ситуация в Сирии уже становится критической и Дамаск скоро рухнет под ударами террористов, тоже вмешалась.

Американцы, которые изображали до этого борьбу с "Исламским государством"*, запрещенным в нашей стране, ничего не предпринимали. Российская Федерация предприняла конкретные действия и начала громить террористов, и, мало того, начала реформу в сирийской армии, перевооружение, создание новых частей, и вообще фактически создала заново сирийскую армию, которая успешно разгромила террористов и победила в этой войне.

Когда это началось, американцы пытались на кого-то опереться. Они пытались опереться на самые различные группировки, но удалось им опереться только на курдов. Хотя они прекрасно понимали еще тогда, что курдский вопрос рано или поздно станет проблемой между США и Турцией. И сейчас это произошло.

— Мы пришли в Сирию и участвовали в событиях на территории этого государства по просьбе сирийского правительства. Американцы вообще везде действуют на территории другой страны без всяких просьб этой страны и без каких-либо международных разрешений, мандатов, документов, резолюций и т. д. Турция в Сирии тоже так?

— Нет. Тут есть юридический нюанс. Потому что есть договор 1998 года между Анкарой и Дамаском, который как раз говорит о том, что в случае определенных ситуаций Турция имеет право действовать на севере против курдских формирований. Этому договору уже больше 20 лет. Это соглашение появилось, потому что Оджалан, известный лидер курдов, находился на территории Сирии.

В тот момент Турция пригрозила прямым военным вторжением, если Сирия от него не избавится. В результате было заключено это соглашение. Оджалан был экстрадирован из страны и попал в руки, соответственно, турецких спецслужб, то есть Дамаск тогда поступил таким образом. И юридически казус-то есть.

Другое дело, что в данной ситуации курды и сами себя позиционируют отдельно от официальной сирийской власти. И поэтому действия турков против курдов не вызывают такого серьезного противодействия со стороны Дамаска, просто потому что ситуация такова. Курдам задается прямой вопрос: "Вы с кем? Хотите быть в нашей юрисдикции?.."

— "Не знаем", — говорят они.

— "Хотите нашей поддержки? Прекрасно. Тогда заявите об этом. А вы что, хотите усидеть на двух стульях?"

— Все хотят усидеть на двух стульях, но мало у кого получается долго удержаться.

— "Давайте решайте, решайте". Сирия — это сложная территория, это театр военных действий, где Шекспир со своими пьесами просто отдыхает. Там такие страсти творятся постоянно. И все переходят. Одни других предают, все переходят из одного лагеря в другой. Особенно это видно по действиям террористов и мятежников. То у них во главе всего это, то другое, то они с одними, то с кем-то еще… И так постоянно зонтики меняются.

А та же Турция, которая поддерживает то одну группировку, то другую, говорит: "они теперь вроде бы за нас". И все постоянно там запутано. Но самый простой ответ на поставленный вопрос сделан Дамаском курдам: "Вы должны решить, чего вообще хотите. Если вы остаетесь в единой Сирии, тогда мы принимаем определенные решения и мы действуем вместе. Либо вы хотите свою автономию".

Но в это никто не верит, потому что курды двигаются к тому, чтобы создать свое государство. "Тогда, ребята, а почему мы вас должны поддерживать? Ну и решайте свои проблемы сами, сражайтесь тогда сами по себе". Поэтому, собственно говоря, у всех разная позиция, а в результате такая ситуация сложилась.

* Организация, запрещенная в России.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев