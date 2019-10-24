Эксперт: Зеленский ничего сделать не может

Попытки разведения войск, установления перемирия, выполнения Минских соглашений и всяких "формул" на Украине опять с треском провалились. Пожалуй, все трещит и стреляет даже громче обычного. Почему националисты Украины командуют украинскими президентами? На Украине всегда вся власть Майдану, кто сильнее — тот и прав?



"Необычная неделя" с Инной Новиковой и Иваном Коноваловым

На эти вопросы главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой ответил военный эксперт, кандидат исторических наук, директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов.﻿

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— Иван, Кремль обвинил Украину в срыве отвода войск в Донбассе. Конечно, властям трудно было это сделать в связи с действиями радикалов и Порошенко. Они строили их очень крепко. Чуть что начинали маршировать, угрожать, ставить условия… Разговоры об отводе войск вроде бы продолжаются, но все попытки заканчиваются неудачами из-за новых обстрелов сел и городов Донбасса. Появляются националисты, начинают собирать батальоны и противодействовать мероприятиям по разграничению войск и всему остальному.

Вроде бы уже весь мир это ясно видит и признает. Но ситуация получается патовая. Про выполнение Минских соглашений уже даже и речи нет. Может ли Зеленский как-то противодействовать и все-таки хотя бы начать выполнять договоренности? Или наоборот, они ему удобны как "отмазка"?

— Дело в том, что патовая ситуация создалась изначально, со времен Майдана, когда любой глава государства был изначально поставлен под власть улицы. Зеленский попытался это переломить: он получил большинство в парламенте и правительстве. По большей части это его люди, но на линии-то фронта — не его люди.

Мы видим, что там творит господин Белецкий — известный расист, националист и т. д. Это же его люди в Золотом заняли позиции. И он объявляет: "Мы никуда не пойдем". И им все международные договоры и решения властей не указ. Я сам был свидетелем еще в 2014 году, когда ополченцы по мобильным телефонам соединялись с противоположной стороной и говорили: "Ребята, вы что стреляете? У нас же перемирие". А им отвечали: "Плевать мы хотели на ваше перемирие".

Связь у них была. Даже можно было пойти на противоположную сторону, и оттуда выходили тоже. Многие ведь друг друга знали, некоторые даже когда-то росли вместе. А потом один оказался на одной стороне, другой — на другой. Все это именно так и происходило. Это гражданская война, и в этом ужас гражданской войны.

— В 2014 году многие западные лидеры просто звонили Януковичу и настоятельно требовали не применять силу против митингующих, хотя они уже вовсю бушевали и все громили. И уже тогда было ясно, что это не народное выступление, а организованное насильственное действо, спланированный мятеж, который благодаря Западу закончился переворотом и захватом власти. Почему тогда Янукович все-таки побоялся дать отпор? Он не понимал, почему это происходит и что за этим последует?

— Тут главную роль все-таки сыграло то, что Украина паразитировала начиная с того момента, как получила независимость. Власти менялись, но все они паразитировали на России либо на Соединенных Штатах. Пытались и сразу и на тех, и на других. Умный теленок двух маток сосет. Они все время это достаточно успешно делали.

И во время Майдана всем казалось, что ситуация примерно такая же: "рано или поздно Москва и Вашингтон договорятся, а мы тут друг друга слегка постреляем, побегаем, поугрожаем друг другу, и на этом все закончится, зато продолжат подкармливать". А в итоге все переросло в кровавый кошмар и ужас, который немного приутих, но тем не менее не остановлен уже пять лет.

Любой украинский президент, приходя к власти, ставил себе задачу как можно больше выкачать денег и из России, и из Соединенных Штатов, попутно еще из Европы, при этом прикрываясь различными лозунгами: "мы идем в Европу, мы идем в Россию, мы тут братья, мы там братья, все мы братья, мы с вами и за вас" и т. д.

А потом произошел раздел и вдруг выпустили националистов… Кстати, вспомните, ведь когда еще был Ющенко, несмотря на весь его антироссийский настрой и русофобию, тем не менее он националистов жестко давил. Любые их демонстрации и другие выступления сразу же пресекались.

— Просто они видели в нем своего. Они понимали, что он такой. Он все делает против России, и для них это правильно, они и не могли выступить против него.

— Но всегда существовало понятие, что есть тонкая красная линия, которую переходить нельзя. И Ющенко это понимал: националистов выпускать нельзя. Можно как угодно с ними играть, но вот этого не должно произойти. А Янукович, отпустив и проявив трусость, думал, что как-нибудь все разлулится без него. Не разрулилось. Наоборот, это все в итоге вылезло, эта ужасная накипь в итоге оказалась серьезной проблемой не только для нас, но и для Европы.

— Но сейчас появилась еще одна проблема. Предыдущие президенты, какие бы они ни были и как бы они ни пришли, хотя бы уже были во власти, имели опыт и могли как-то руководить, по крайней мере, понимали, как эта система работает. А Зеленский пришел на высший пост прямо со сцены, из "Квартала 95". Как сказал Путин, он очень хороший специалист в той области, которой он занимался.

— Я просто скажу, что он, может быть, и хороший человек, но хороший человек — это не профессия. Очевидно, что Зеленский должен просто пересидеть какое-то время и отдать пост президента следующему.

Зеленский находится перед выбором, что он должен сделать. Он сделал недавно заявление, что плохо, что украинцы едут работать в Россию. С другой стороны, сам себе противореча, заявляет, что в этом виновато украинское руководство: "Мы не даем им возможности у нас зарабатывать, вот они и едут в Россию".

Настолько противоречивые заявления в принципе как раз отражают двойственную позицию украинской власти. Никто там ничего не хочет делать. Очевидно, сейчас Зеленский прекрасно понимает ситуацию. Но какие у него возможности что-то сделать? Практически никаких. Он может только комментировать то, что происходит, и говорить, что "мы же хотели сделать хорошо, а не получилось".

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев