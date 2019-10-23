Россия в Сирии: практические цели и дело чести

Курды давно мечтают о собственном государстве, но создать его без внешних сил не получится. К тому же сами курды уже давно не являются единой нацией, это разные родственные народы наподобие славян.



"Необычная неделя" с Инной Новиковой и Иваном Коноваловым

Как смотрят европейцы на действия России в Сирии? Почему они сами хотели поживиться, да получили нахлебников и проблемы?

Об этом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал военный журналист, кандидат исторических наук, директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов.

Читайте начало интервью:

Зачем Турция воюет в Сирии?

— Иван, курды давно мечтают о своем государстве, но реальные попытки создать новое государство почти всегда поддерживаются какими-то силами. И в любом случае даже давно сложившиеся маленькие государства всегда сильно зависят от внешних факторов.

— Курды — серьезный фактор. Во-первых, это 40-миллионный народ, скажем так, дисперсированный в разные страны. Они проживают в Турции, Ираке, Иране, Сирии, на Кавказе. Есть большая диаспора и в России, кстати, очень уважаемая. И многие курды здесь добились очень больших достижений, сделали очень хорошую карьеру.

Но в то же время надо признать, что, во-первых, курды сейчас не являются единым народом. Как бы я ни относился прекрасно к курдскому народу, но сказать, что это единый народ, сложно уже давно. Можно сказать, что это как славяне. Славяне же — самые разные. Есть русские, есть хорваты, сербы, чехи, словаки, поляки — у всех разное вероисповедание, разный исторический путь. Вроде бы все славяне, языки похожи. Про курдов можно сказать примерно то же самое.

Поэтому когда говорят, что курды — единый народ, это не совсем так. Там есть клановые противоречия, племенные и многие другие. Вспомните ситуацию в Ираке, там на севере довольно долго чуть ли не гражданская война велась между двумя группировками. Так что сказать, что сейчас борьба сирийских курдов против турецких оккупационных войск — это борьба всего курдского народа против турков, никак нельзя.

— Бывший посол Франции в Дамаске Мишель Дюкло написал книгу "Долгая сирийская ночь". Там среди всего прочего он пишет, что на данном этапе поражение Европы в Сирии очевидно. Европейцы уже почти не присутствуют в регионе. Американцы мечтают оттуда убежать. А Путин держит в руках будущее конфликта вместе с Эрдоганом, Нетаньяху и Ираном. То есть для России там наиболее благоприятная ситуация. Как вы считаете?

— Это все-таки европейская оценка. Как писал еще великий западный историк Тойнби, Россия — это отдельная цивилизация. Европейцам очень сложно понять наше отношение к подобным вещам. Они всегда смотрят очень практично и прагматично. Если это сделано, значит, это сделано с какой-то целью.

— "Если звезды зажигают, значит, это кому-то нужно…"

— Да. У нас совершенно другой подход. Вы знаете нашу историю. Очень многое мы в своей истории сделали исходя из эмоций, а не из практицизма. Здесь ситуация достаточно простая.

Есть и практическая составляющая. Если бы Сирия рухнула, для нас бы это было очень серьезной проблемой. Все эти террористы создали бы огромное государство на территории Сирии и частей соседних государств. Они действовали бы и дальше по разным векторам, поэтому, естественно, они оказались бы на наших южных границах и мы бы получили огромные проблемы. Это абсолютно понятно.

Второе — сирийцы всегда были нашими союзниками и никогда от своего союзничества не отступали в самых разных и тяжелых ситуациях. А русские своих не бросают, тем более — на войне.

— А европейцы, которые хотели прагматично раздербанить Сирию, Ливию и другие государства, получили огромный наплыв мигрантов и невероятные проблемы…

— Да, Европа — это все-таки вопрос мигрантов. То, что там случилось, эту карту попытались разыграть по-другому, и совершенно понятно, кто именно. Тот же господин Сорос. Хотя таких много. И господин Трамп, кстати, в этом участвовал тоже. Есть конкретные заинтересованные лица в том, что произошло в Европе несколько лет назад с мигрантами.

Почему ситуация взорвалась? Потому что довольно серьезное количество обеспеченных людей решили поиграть в ситуацию обрушения системы безопасности в Европе. Это им принесло хорошие дивиденды. У того же господина Трампа огромное количество связей по разным направлениям с Саудовской Аравией и не только с ней.

А кто стоял во главе вот этого всего прорыва-подрыва? Саудиты. И было понятно, кто это спонсировал, как они прорывались, кто им помогал. Все они сытые и довольные. Мы видели эти кадры: взлом границы Венгрии, когда лезут люди, которые, понятно с первого взгляда, совсем не похожи ни на каких беженцев. Там только молодые, сытые и довольные, которые умеют драться. Все было сразу с ними понятно.

— И все с мобильными телефонами, банковскими картами и т. д.

— Да. Все было ясно изначально: какие силы попытались раскачать и взорвать ситуацию. И то, что Россия в 2015 году встала в Сирии и остановила террористов, сыграло на пользу и Европе. Ведь в результате эти наши действия остановили и этот поток. Потому что все поняли, что есть сила, которая не согласна с тем, что происходит. Вот и все.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев