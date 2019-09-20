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Автор Любовь Степушова

Заберите ваш мусор обратно: Азия объявила Западу войну

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Индонезия вслед за Китаем, Филиппинами, Малайзией отказалась принимать мусор из развитых западных стран. Почему перестала работать мировая прибыльная торговля мусором?

South China Morning Post сообщает, что 547 контейнеров с отходами должны вернуться из Индонезии в Австралию, Великобританию, Новую Зеландия, Испанию и США в течение ближайших 90 дней. Таможенная служба страны обнаружила, что контейнеры, которые должны были содержать бумажные отходы, также содержали пластмассы и опасные материалы. Девять контейнеров, содержащих в общей сложности 135 тонн отходов, в среду Джакарта уже отправила обратно в Австралию.

Джакарта заявила, что с начала года задержала 2000 контейнеров в индонезийских портах. Получателями контейнеров были индонезийские компании, которым заплатили за переработку отходов, но контрольные службы выявили в мусоре пластик и другие вредные отходы. Очень похоже на санкции "Роспотребнадзора" в отношении товаров стран, допускающих в отношении России недружественные действия. Недавно, например, на волоске висел импорт грузинского вина.

Как и Индонезия, в конце мая Филиппины "объявили войну" Канаде, отправив 1500 тонн отходов в Ванкувер. Президент Родриго Дутерте, согласно газете "Гардиан", сказал Оттаве, что разорвет с ней дипломатические отношения, если та не заберет свой мусор. Дутерте пообещал в случае медленной реакции премьера Джастина Трюдо погрузить отходы на корабли и выпустить их в море в канадских водах. Филиппины, наконец, отправили эти отходы в Канаду в конце мая.

Кроме этих стран Малайзия, Таиланд и Вьетнам приняли новый закон в этом году, ограничивающий дальнейший импорт отходов в их порты.

А началось все с демарша Китая, который в 2012 году импортировал около 50 процентов мировых отходов с оборотом 200 млрд долларов. В начале 2018 года Пекин резко сократил этот импорт и запретил принимать иностранный мусор 24 видов, в основном пластиковый. Цены на пластиковый лом упали, как и цены на низкосортную бумагу. Внезапно прибыльная торговля оказалась в кризисе. Из-за отсутствия Китая на рынке стоимость программы утилизации на Западе увеличилась втрое, поэтому мусорный поток хлынул в страны Юго-Восточной Азии.

Проблема не нова, о ней говорили около четырех десятилетий. В 1980-х годах в этом контексте поставки мусра в развивающиеся страны стали называть "мусорный колониализм". В 1996 году Пекин обострил ситуацию, развернув кампанию критики импорта мусора. Тогда это было вызвано обострением отношений с Западом по следам событий на площади "Тяньаньмынь" 1989 года.

Начало 2018 года — это начало торговой войны Китая с США, а канадец Трюдо был одним из самых ярых критиков Дутерте и его борьбы с наркотрафиком. Малайзия недовольна расследованием крушения на Западе ее "Боинга" в небе над Донбассом, а Индонезия — критикой США в отношении прав человека и "недемократичными" президентскими выборами 2019 года, а так же переносом посольства США в Израиле в Иерусалим.

В 1989 году в ответ на мусорную проблему была приянта так называемая "Базельская конвенция", ограничивающая перемещение опасных отходов через границу. Однако ее часто нарушают или обходят. США подписали ее, но не ратифицировали.

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Темы мусор китай филиппины индонезия мусорная война
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