Заберите ваш мусор обратно: Азия объявила Западу войну

Индонезия вслед за Китаем, Филиппинами, Малайзией отказалась принимать мусор из развитых западных стран. Почему перестала работать мировая прибыльная торговля мусором?

South China Morning Post сообщает, что 547 контейнеров с отходами должны вернуться из Индонезии в Австралию, Великобританию, Новую Зеландия, Испанию и США в течение ближайших 90 дней. Таможенная служба страны обнаружила, что контейнеры, которые должны были содержать бумажные отходы, также содержали пластмассы и опасные материалы. Девять контейнеров, содержащих в общей сложности 135 тонн отходов, в среду Джакарта уже отправила обратно в Австралию.

Джакарта заявила, что с начала года задержала 2000 контейнеров в индонезийских портах. Получателями контейнеров были индонезийские компании, которым заплатили за переработку отходов, но контрольные службы выявили в мусоре пластик и другие вредные отходы. Очень похоже на санкции "Роспотребнадзора" в отношении товаров стран, допускающих в отношении России недружественные действия. Недавно, например, на волоске висел импорт грузинского вина.

Как и Индонезия, в конце мая Филиппины "объявили войну" Канаде, отправив 1500 тонн отходов в Ванкувер. Президент Родриго Дутерте, согласно газете "Гардиан", сказал Оттаве, что разорвет с ней дипломатические отношения, если та не заберет свой мусор. Дутерте пообещал в случае медленной реакции премьера Джастина Трюдо погрузить отходы на корабли и выпустить их в море в канадских водах. Филиппины, наконец, отправили эти отходы в Канаду в конце мая.

Кроме этих стран Малайзия, Таиланд и Вьетнам приняли новый закон в этом году, ограничивающий дальнейший импорт отходов в их порты.

А началось все с демарша Китая, который в 2012 году импортировал около 50 процентов мировых отходов с оборотом 200 млрд долларов. В начале 2018 года Пекин резко сократил этот импорт и запретил принимать иностранный мусор 24 видов, в основном пластиковый. Цены на пластиковый лом упали, как и цены на низкосортную бумагу. Внезапно прибыльная торговля оказалась в кризисе. Из-за отсутствия Китая на рынке стоимость программы утилизации на Западе увеличилась втрое, поэтому мусорный поток хлынул в страны Юго-Восточной Азии.

Проблема не нова, о ней говорили около четырех десятилетий. В 1980-х годах в этом контексте поставки мусра в развивающиеся страны стали называть "мусорный колониализм". В 1996 году Пекин обострил ситуацию, развернув кампанию критики импорта мусора. Тогда это было вызвано обострением отношений с Западом по следам событий на площади "Тяньаньмынь" 1989 года.

Начало 2018 года — это начало торговой войны Китая с США, а канадец Трюдо был одним из самых ярых критиков Дутерте и его борьбы с наркотрафиком. Малайзия недовольна расследованием крушения на Западе ее "Боинга" в небе над Донбассом, а Индонезия — критикой США в отношении прав человека и "недемократичными" президентскими выборами 2019 года, а так же переносом посольства США в Израиле в Иерусалим.

В 1989 году в ответ на мусорную проблему была приянта так называемая "Базельская конвенция", ограничивающая перемещение опасных отходов через границу. Однако ее часто нарушают или обходят. США подписали ее, но не ратифицировали.

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