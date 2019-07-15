Фонды Ближнего Востока вложатся в систему обращения с отходами в России

Консорциум российских инвесторов и ведущих ближневосточных фондов инвестировал в проект компании "РТ-Инвест" по строительству заводов термической переработки отходов в энергию, информирует Интерфакс.



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Сообщается, что проект "Энергия из отходов" предполагает строительство четырех заводов в Подмосковье. Мощность переработки составит 2,8 млн тонн твердых коммунальных отходов (ТКО) в год. Это позволит генерировать около 280 МВт электроэнергии.

Известно, что ввод заводов в эксплуатацию запланирован на 2021-2022 годы. В результате реализации проекта доля захоронения ТКО в Московской области снизится на 30%.

Отмечается, что новые заводы позволят повысить эффективность переработки отходов. Также это создаст дополнительные генерирующие мощности для дальнейшего применения в других регионах страны.

Использование жестких мировых стандартов позволит достичь главной цели в отрасли обращения с отходами — "нулевого захоронения" на территории России.

Фото: sochilens. ru

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