Эксперт рассказал, почему Зеленский отдал России Цемаха

В Нидерландах с негодованием отреагировали на выдачу Украиной России Владимира Цемаха. По мнению политолога Александра Дудчака, за этим шагом Владимира Зеленского лежит стремление отмежеваться от действий предыдущей власти.

Нидерландский портал trouw. nl указывает, что Цемах — главный подозреваемый по делу о крушении малазийского Боинга MH17. "В эти выходные голландские депутаты с негодованием отреагировали на сделку между Украиной и Россией. Член Народной партии за свободу и демократию Ван Вийнгаарден заметил, что "это огромный удар по уголовному расследованию ". Член партии "Христианско-демократический призыв" Ван Дам называл освобождение подозреваемого странным: "Является ли Украина по-прежнему надежным партнером?", — цитирует газета членов парламента.

Напомним, что Владимир Цемах был похищен сотрудниками СБУ из своего дома в городе Снежном Донецкой области. Во время катастрофы MH17 летом 2014 года он руководил подразделением противовоздушной обороны в регионе, где разбился самолет. Это подтвердил экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков. Следствие в лице Совместной следственной группы (ССГ) (представители правоохранительных органов Австралии, Бельгии, Малайзии, Украины и Нидерландов) подозревает, что Цемах знает больше о транспортировке российской ракеты "Бук", которая, по версии ССГ, сбила MH17.

Первоначально Цемах имел статус свидетеля, позже — подозреваемого. Главный прокурор Нидерландов Фред Вестербеке недавно сообщил Киеву, что Цемах "чрезвычайно важен" для расследования. Вестербеке хотелось бы, чтобы подозреваемый был в конечном итоге экстрадирован в Нидерланды. Однако "важность обмена заключенными, в конечном счете, для Украины оказалась весомее, чем значение показаний этого подозреваемого в деле о гибели MH17", указывает trouw.nl.

Министр иностранных дел Стеф Блок сообщил в субботу палате представителей, что "правительство глубоко сожалеет, что Цемах стал частью обмена пленными под давлением Российской Федерации". По словам помощника президента Украины Андрея Ермака, Владимир Зеленский консультировался с некоторыми европейскими лидерами относительно передачи свидетеля по уголовному делу о крушении MH17, и все необходимые процедуры (допросы), на которых настаивала нидерландская сторона по Цемаху, были реализованы.

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, Цемах отказался от сделки со следствием. "Допрос Цемаха состоялся. От сделки со следствием он отказался. Выдать его Нидерландам мы не имеем права из-за положения Конституции". Прокуратура Нидерландов уже попросила Россию выдать ополченца. Вероятность успеха равна нулю, оценивают сами голландцы.

Как сказал "Правде.Ру" украинский политолог Александр Дудчак, Зеленский принял такое решение (о выдаче Цемаха), "потому что не хочет покрывать Поршенко, преступления предыдущей власти", а наоборот хочет показать, "что из себя представляли его предшественники".

"Позиция Голландии очень ангажированная, это было понятно изначально. А позиция, например, Малайзии совершенно иная и там сомневаются в том, что всю вину стоит так однозначно возлагать на одну сторону, не проводя расследование с учетом предложенной информации со стороны Российской Федерации. А вопросов много. Допустим, по украинским диспетчерам, которые вели самолет и непонятно где сейчас находятся. Дело далеко до завершения. Я думаю, что мы еще узнаем очень много интересных печальных дополнений к тому, что мы уже слышим", — резюмировал эксперт.

Глава правительства Малайзии, поставил под сомнение результаты исследования ССГ. По словам премьер-министра Махатхира Мохаммеда, нет никаких убедительных доказательств связи России с воздушной катастрофой. Немецкий детектив Йозеф Реш пообещал передать этой стране собранные им доказательства, опровергающие версию ССГ о причастности ополченцеав и России к гибели MH17. На прошлой неделе Махатхир Мохамад заявил о готовности выслушать немца.

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