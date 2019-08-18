В Малайзии призвали отменить суд о катастрофе MH17

Три неправительственные организации призвали власти Малайзии отменить судебное разбирательство по крушению рейса MH17 на Украине, которое намечено на март 2019 года.

Организации "Глобальные исследования", "Международное движение за справедливый мир" и "Фонд глобального мира" утверждают, что при расследовании случившегося было допущено множество ошибок, поэтому судебное разбирательство не принесет никаких результатов. Представители трех организаций провели совместную презентацию доклада в Куала-Лумпуре, в котором говорится, что международная следственная группа по делу MH17 допустила множество ошибок в процессе расследования.

Эксперты организаций предлагают провести новое расследование с учетом ошибок, допущенных Совместной следственной группой. Более того, организации предлагают учитывать в новом расследовании важный фактор, который был упущен при проведении расследования - это факт открытого воздушного пространства над территорией боевых действий, в котором виновны украинские власти.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Совместная следственная группа отказывалась принимать детали крушения малайзийского "Боинга" в Донбассе от независимых экспертов.

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