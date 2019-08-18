Три неправительственные организации призвали власти Малайзии отменить судебное разбирательство по крушению рейса MH17 на Украине, которое намечено на март 2019 года.
Организации "Глобальные исследования", "Международное движение за справедливый мир" и "Фонд глобального мира" утверждают, что при расследовании случившегося было допущено множество ошибок, поэтому судебное разбирательство не принесет никаких результатов. Представители трех организаций провели совместную презентацию доклада в Куала-Лумпуре, в котором говорится, что международная следственная группа по делу MH17 допустила множество ошибок в процессе расследования.
Эксперты организаций предлагают провести новое расследование с учетом ошибок, допущенных Совместной следственной группой. Более того, организации предлагают учитывать в новом расследовании важный фактор, который был упущен при проведении расследования - это факт открытого воздушного пространства над территорией боевых действий, в котором виновны украинские власти.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Совместная следственная группа отказывалась принимать детали крушения малайзийского "Боинга" в Донбассе от независимых экспертов.
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