Сильный ветер и ливни надвигаются на Москву

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Согласно экстренному прогнозу метеорологов, в Москве в ближайшие часы, а именно до 09:00 четверга, 24 октября, ожидается сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду. Уже сейчас зафиксированы мощные порывы ветра.

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Жителей столицы призвали быть особенно осторожными на улице во время ухудшения погоды: избегать укрытий под деревьями и не оставлять автомобили рядом с ними. Водителям рекомендуется строго придерживаться скоростного режима и поддерживать безопасную дистанцию, сообщили в Telegram-канале Московского городского хозяйства.

Также стало известно, что в Москве до 18:00 24 октября установлен "желтый" уровень опасности из-за ожидаемого сильного ветра. Аналогичное предупреждение распространяется и на территорию Подмосковья.

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