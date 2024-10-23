Катастрофа тысячелетия: ученые изучают последствия древнего извержения Чанбайшань-Тяньчи

1:34 Your browser does not support the audio element. Наука

В 946 году н. э. произошло одно из самых мощных извержений в истории — вулкан Чанбайшань-Тяньчи, расположенный на границе Китая и Северной Кореи, выплеснул огромное количество магмы и вызвал разрушительное наводнение, которое продолжает влиять на регион спустя тысячелетия.

Фото: flickr.com by U.S. Geological Survey, PDM

Исследование, опубликованное порталом American Geophysical Union, показывает, что извержение не только изменило ландшафт, но и привело к катастрофическим последствиям для экологии и безопасности.

Из Небесного озера, расположенного на вершине вулкана, вылилось не менее одного кубического километра воды. Это вызвало разрушительный поток, который разрушал почву с невероятной скоростью — до 34 метров в час. Ученые под руководством исследователя Циня предложили несколько теорий о причинах наводнения: одна из них предполагает, что поднимающаяся магма вызвала перелив воды через край кратера.

Альтернативные гипотезы включают обрушение стен кальдеры из-за землетрясения или обильные дожди, ослабившие структуру вулкана.

Эти события стали напоминанием об опасности активных вулканов, таких как Чанбайшань-Тяньчи, который и сегодня может представлять угрозу для окружающих территорий. Современные исследования помогают лучше подготовиться к возможным будущим извержениям и наводнениям, не только в этом регионе, но и в других вулканических зонах по всему миру.