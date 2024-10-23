В 946 году н. э. произошло одно из самых мощных извержений в истории — вулкан Чанбайшань-Тяньчи, расположенный на границе Китая и Северной Кореи, выплеснул огромное количество магмы и вызвал разрушительное наводнение, которое продолжает влиять на регион спустя тысячелетия.
Исследование, опубликованное порталом American Geophysical Union, показывает, что извержение не только изменило ландшафт, но и привело к катастрофическим последствиям для экологии и безопасности.
Из Небесного озера, расположенного на вершине вулкана, вылилось не менее одного кубического километра воды. Это вызвало разрушительный поток, который разрушал почву с невероятной скоростью — до 34 метров в час. Ученые под руководством исследователя Циня предложили несколько теорий о причинах наводнения: одна из них предполагает, что поднимающаяся магма вызвала перелив воды через край кратера.
Альтернативные гипотезы включают обрушение стен кальдеры из-за землетрясения или обильные дожди, ослабившие структуру вулкана.
Эти события стали напоминанием об опасности активных вулканов, таких как Чанбайшань-Тяньчи, который и сегодня может представлять угрозу для окружающих территорий. Современные исследования помогают лучше подготовиться к возможным будущим извержениям и наводнениям, не только в этом регионе, но и в других вулканических зонах по всему миру.
В последнее время вывоз драгоценного металла из хранилищ США и Великобритании стал массовым явлением, говорится в материале издания Golden Eagle.