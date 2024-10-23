Спартак хочет продать Бонгонда

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Московский футбольный клуб "Спартак" собрался продавать игрока Тео Бонгонда.

Фото: commons.wikimedia.org by Анна Нэсси, CC BY-SA 3.0

Он играет на линии атаки, пишет Metaratings. ru.

Руководство команды будет рассматривать все поступившие предложения о переходе Бонгонда в предстоящее зимнее трансферное окно.

Футболиста хотят продать, поскольку он не отправлял ожиданий "Спартака". В клубе считают, что за ту зарплату, которую он получает, игрок должен выступать лучше. Самого же Тео в клубе все устраивает.

Уточнения

«Спарта́к» — российский футбольный клуб из Москвы.



Те́о Бонго́нда Мбул’Офеко́ Батомбо́ (фр. Théo Bongonda Mbul’Ofeko Batomboat; род. 20 ноября 1995[…], Шарлеруа, Валлония) — конголезский и бельгийский футболист, атакующий полузащитник московского «Спартака» и сборной ДР Конго.

