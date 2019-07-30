Нидерланды не хотят принимать новые данные о крушении MH17

У немецкого частного детектива Йозефа Реша не получилось сотрудничества с Совместной следственной группы (ССГ) по расследованию крушения "Боинга" MH17.

Об этом пишут "РИА-Новости". Реш настаивал на публичной передаче данных, которые ему удалось собрать, так как ему угрожали, и он опасался за свою жизнь, но такое условие не устроило голландскую прокуратуру. Детектив опубликовал открытое письмо к ССГ и нидерландскому прокурору Фреду Вестербеке на сайте своей детективной фирмы Wifka.

Как явствует из письма, содержание которого передано "РИА-Новости", Реш хотел передать аудиозаписи переговоров, сделанных военными и спецслужбами:

— о воздушном движении 17 июля 2014 года в переговорах между пилотами истребителей и диспетчерских "вышек" украинской армии и между "сепаратистами",

— о состоявшемся 17 июля 2014 года полете самолета Владимира Путина (в этот день президент России возвращался из Бразилии в Москву) до и после крушения,

— о крушении от "вышек",

— о сопутствующих военных событиях на стороне "сепаратистов" и украинцев на протяжении нескольких недель до и после крушения,

— рукописные заметки и личные аудиозаписи летчиков-истребителей о происшествии.

Эти данные якобы были получены Решем от информатора, которому было уплачено 15,5 миллиона в разной валюте наличными, а также от других "важных носителей" и из "письменных заметок спецслужб об инциденте". Оплачивал услуги Реша некий "заказчик", имя которого детектив не называет из-за условий контракта. Заказчик предлагал вознаграждение сначала в 30, а затем еще 17 миллионов долларов США за сведения о причинах катастрофы. Подчеркивается, что все эти данные не включены в ранее опубликованную доказательную базу.

Адвокат Йозефа Реша поделился с "РИА-Новости" содержанием письма от Прокуратуры Нидерландов. В прокуратуре "приняли к сведению" предложение детектива и подчеркнули, что в ССГ "всегда заинтересованы в материалах, которые могут способствовать расследованию". Однако выдвинутые Решем условия "очень необычны, и они также могут нанести вред расследованию, если доказательства рассматриваются СМИ и другими лицами до их изучения".

В этой связи "в ССГ не могут ответить на запрос" Реша, говорится в ответе ведомства. Решу, как гражданину ФРГ, рекомендовано обратиться со своим "широким спектром доказательств" в немецкую прокуратуру, а в случае, если бы он все же хотел направить свои материалы в ССГ, прокуратура Нидерландов предлагает ему воспользоваться соответствующей онлайн-формой на сайте группы.

Реш уже рассказывал о своем расследовании в немецкой прессе в 2015 году.В частности, журналу Spiegel он сообщил об обстоятельствах встречи с информатором. А затем, уже в 2016 году, журналу Stern — о телефонных угрозах в его адрес.

Как сообщала "Правда.Ру", 17 июля 2019 года исполняется пять лет гибели малазийского "Боинга" рейса MH17 в небе над Донбассом. Запад уже назначил виновных, но для чешского политолога Марека Кинкля ясно, что расследование проведено необъективно.