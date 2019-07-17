Чешский политолог: криминалисты не участвовали в расследовании крушения MH17

17 июля 2019 года исполняется пять лет гибели малазийского "Боинга" рейса MH17 в небе над Донбассом. Запад уже назначил виновных, но для чешского политолога Марека Кинкля ясно, что расследование проведено необъективно.

Следствием занималась Совместная следственная группа (ССГ), куда входили специалисты из Нидерландов, Украины, Австралии. Уже объявлены имена четырех подозреваемых, это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко. Следствие считает их причастными и к доставке ЗРК "Бук" на позицию в Донбассе, и к удару по малайзийскому "Боингу". Им предъявят обвинения в убийстве, а на их арест следствие выдаст международные ордера.

В ССГ также сообщили, что суд по делу о крушении MH17 пройдет в Нидерландах, он начнется 9 марта 2020 года.

Даже премьеру Малазии очевидно, что работа ССН не профессиональна. "Они обвиняют Россию, но где доказательства? Мы знаем, что ракета, сбившая самолет — это ракета российского типа, но она также может быть изготовлена ​​на Украине, сказал Махатхир Мохамад на пресс-конференции с Японским клубом иностранных корреспондентов (FCCJ)."Это могут быть повстанцы в Украине, это может быть украинское правительство", добавил он.

Премьер-министр отметил, что поскольку самолет принадлежал Малайзии, и там были граждане Малайзии, ее специалисты должны были участвовать в работе ССГ, но, вероятно, по некоторым причинам "Малайзии не разрешили проверить черный ящик, чтобы увидеть, что произошло". "Это не нейтральная экспертиза", — сказал Махатхир.

"Мы не знаем, почему мы были исключены из расследования, но с самого начала мы видим в нем слишком много политики, и идея заключалась не в том, чтобы выяснить, как это произошло, а в том, чтобы сосредоточиться на попытках обвинить в этом россиян", — резюмировал он.

Чешский политолог Марек Кинкль в интервью ParlamentníListy.cz подчеркивает, что работа ССГ "не имеет ничего общего с профессиональной криминологической работой", а вина украинских военных не является "маловероятной".

Во-первых, указывает он, серийный номер ракеты, который был сбит Боинг, по документам, представленным российской стороной, говорит о том, что она была доставлена в распоряжение части, находящейся на территории Украины.

Во-вторых, важные свидетели или не допрошены, или исчезли, или умерли. Кинкль называет украинского диспетчера Анну Петренко, "которая изменила курс самолета над районом, где проходили боевые действия". Вскоре после инцидента она взяла неоплачиваемый отпуск и пропала без вести. Данные воздушного движения, полученные украинскими РЛС, и переговоры диспетчеров держались в секрете, указывает эксперт.

Еще один важный свидетель — это командир 164-й радиотехнической бригады, действовавшей в районе зоны гибели самолета, полковник Руслан Гринчак — не допрошен. Этот офицер, по мнению Кинкля, мог предоставить важную информацию об инциденте, поскольку во время учения ВВС Украины в Одессе в 2016 году он сказал, что можно сбить "еще один малайзийский "Боинг".

Третий свидетель — это летчик, а затем заместитель генерального директора Николаевского аэропорта Владислав Волошин, который на истребителе патрулировал район, где был сбит Боинг. По сообщениям, Волошин покончил жизнь самоубийством выстрелом в грудь, отмечает Кинкль.

В-третьих, чешский эксперт указывает, что из США, чей спутник находился на момент инцидента на местом гибели Боинга, "ССГ не были предоставлены изображения, которыми, по-видимому, американцы обладают".

В четвертых, "различные селфи, видеоролики, опубликованные на youtube.com, и материалы, представленные неправительственными организациями, такими как Bellingcat Investigative Journalist Group не могут считаться доказательными для суда".

"Эти активисты не имеют навыков или умения внести существенный вклад в выяснение инцидента. Кроме того, некоторые эксперты идентифицировали видеоизображения, представленные Bellingcat, как явные фальсификации", — сказал Кинкль.

Он указывает далее, что Игорь Гиркин-Стрелков был в то время главнокомандующим вооруженными силами Донецкой народной республики, а Сергей Дубинский руководил ее разведкой. Леонид Харченко был сотрудником разведки Донецкой Народной Республики и прямым подчиненным Дубинского. "Ни один из подозреваемых не был оператором системы ПВО. Таким образом, чисто теоретически, они могли приказать сбить самолет, но не они выполняли операцию", — отметил чешский политолог.

По его мнению, нет какой-либо причины, по которой "боевики должны быть заинтересованы в гибели гражданского самолета". "Причины, по которым эти люди будут судимы, вероятно, будут разными, но они имеют мало общего с падением самолета", - сказал Кинкль. По его словам, "в ходе этого процесса (если он вообще будет) средства массовой информации будут снабжаться полуправдой и всевозможными сообщениями сомнительного происхождения, которые разрушают повстанческие республики и Россию". "Настоящие виновники и причина этого преступления, вероятно, останутся скрытыми ", — отметил Марек Кинкль.

В заключении он обратился к членам ССГ: "Дамы и господа, проведите независимое и объективное расследование и передайте результат вашей работы в суд. Если вы не можете этого сделать, потому что кто-то мешает вам сделать это, подайте в отставку. Если вы хотите участвовать в политических играх, не занимайтесь расследованиями и не становитесь политиками. Истина важна для нас и наших близких. Вас спрашивают 298 жертв рейса № 17 ".

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