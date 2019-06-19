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Автор Редакция рубрики "Мир"

Верить ли докладам JIT и Bellingcat по сбитому MH-17

Мир » Бывший СССР » Украина print

Перед очередным публичным выступлением совместной следственной группы JIT по делу о сбитом малазийском Боинге, ряд СМИ дали информацию о том, что будут названы имена военных, сбивших самолёт. Естественно, со ссылками «на анонимные источники, близкие к достоверным», и естественно, виновата опять Россия.


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В частности, нидерландское издание Nieuwsuur написало о том, что «среди подозреваемых может оказаться командир базирующейся в Курске 53-й зенитно-ракетной бригады Сергей Мучкаев (Sergej Moetskajev). Утверждается, что мужчина в 2014 году был вместе с конвоем, перевозившем зенитный ракетный комплекс «Бук». Из последнего, как считает Совместная следственная группа (JIT), и был сбит «Боинг».

Также в списке числится Сергей Дубинский (Sergej Doebinski) с позывным Хмурый. Он якобы возглавлял российскую разведгруппу из примерно 300 человек, сформированную в 2014 году, и был причастен к транспортировке ЗРК. Третьим журналисты называют некоего Олега Пулатова (Oleg Poelatov), которого считают заместителем Дубинского.

Кроме того, журналисты упоминают украинца Ивана Безъязыкова. По их словам, именно на показаниях мужчины, ранее служившего в Вооруженных силах Украины, а затем работавшего с ополченцами, строится обвинение против россиян».

Понятно, что все эти имена и фамилии в преддверии брифинга JIT, что называется, для «разогрева темы» и поднятия траффика. Но есть в списке потенциально обвиняемых один персонаж, который фигурировал в этих «анонимных сливах» ранее, и который самим фактом своего присутствия в этих списках делает обвинения смехотворными. Речь идет об украинском военнослужащем Иване Безъязыкове. Который, то ли «главный свидетель» обвинения, то ли «соучастник» преступления.

Его фамилия уже упоминалась ранее в контексте трагедии с Боингом. Более того, он даже допрашивался следственной комиссией. Но проблема в том, что он чисто физически не мог быть участником всех этих событий. Адвокат Безъязыкова уже давал официальный комментарий по делу, в котором заявил: «полковник Безъязыков в принципе не может быть причастным к сбиванию МН17, поскольку попал в плен к ополченцам в августе - то есть спустя месяц после катастрофы». А Безъязыкова, между тем, уже называли главным очевидцем событий.

С ним, кстати, вообще все очень странно, потому, что этот военнослужащий стремительно прошел путь от «героя Украины» до «изменника Родины». Хотя для Украины, особенно периода после Майдана в таких стремительных кульбитах биографий отдельных людей, в общем-то, ничего удивительного нет.

Дальше - больше. Судя по всему, некоторые фамилии попали в «слив» западной прессы перед конференцией потому, что «ранее фигурировали в российских СМИ», например, в «Новой Газете». То есть, одни СМИ предполагают и строят домыслы, а другие - берут их домыслы и встраивают в свою «стройную версию произошедшего».

Но и это еще не всё, как оказалось, «экспертная группа Bellingcat также опубликовала доклад «с новыми фамилиями виновных».

"Это люди, которые фигурировали в переговорах сепаратистов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), перехваченных Службой безопасности Украины и впоследствии опубликованных ведомством и Совместной следственной группой по расследованию крушения «Боинга». В частности, это якобы Валерий Александрович Стельмах, позывные «Наемник» и «Батя», а также Игорь Николаевич Безлер, позывной «Бес», начальник Стельмаха",- пишут СМИ.

Если кто забыл, то Bellingcat - это такие блоггеры-общественники, которые получают подряды от разного рода неправительственных организаций, связанных в том числе и с госдепартаментом США, и публикуют свои расследования на основании «публикаций в блогах и украинских СМИ». Это именно эти ребята пару лет назад с абсолютно серьезными лицами утверждали, что Россия обстреливает Украину аж с территории Ростовской области. Ну и много всего другого интересного по поводу «российской агрессии», что в итоге за все эти годы ни разу не подтвердилось.

Что же касается JIT и их пресс-конференции на которой представители следственной группы назовут новые данные, то лучше бы спокойно дождаться этой самой новой информации, а дальше проверить насколько она соответствует действительности.

Потому, что это расследование, а речь, стоит напомнить, идет о 298 погибших людях, как-то уж слишком затянулось и обрастает скандальной «желтизной», которая в принципе, недопустима в подобных делах. Впрочем, у европейских СМИ и американских «экспертов-блоггеров», кажется, несколько иные профессиональные и этические установки. 

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