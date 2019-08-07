"Будет интересно": детектив из Германии обнародует материалы по MH17

Частный детектив из Германии Йозеф Реш, который вел расследование крушения MH17 по заказу неизвестного лица, заявил о возможной передаче своих данных России и Малайзии.

Об этом он сказал в интервью РИА-Новости. Ранее Реш уже давал интервью немецким СМИ на тему MH17, в последний раз опубликовал открытое письмо к Совместной следственной группе (ССГ) и нидерландскому прокурору Фреду Вестербеке на сайте своей детективной фирмы Wifka с призывом рассмотреть собранные им материалы.

На вопрос, почему Реш не передал странам, не входящим в ССГ, доказательства раньше, детектив ответил, что опасался за свою жизнь, поскольку его преследовала полиция Германии, были произведены незаконные обыски, выдвигались предложения объявить расследование "шуткой". После того, как он отказался давать показания об информаторе, который передал важные сведени и о том, какие документы находились в банковской ячейке, которую вскрыли при обыске, ему присудили штраф и угрожали тюрьмой.

Однако главный аргумент, как можно понять из сумбурного интервью, это то, что заказчик настаивает на обнародовании и именно в таком формате. Вероятно, в связи с предстоящим судом, где убийцы уже "назначены" ССГ.

"Там (в ячейке) лежали документы по MH17, один документ. Я ожидаю возвращения этого документа от ведомства (прокуратуры Нидерландов). Я запрашивал письменно в мае и июне 2017 года, как обстоят дела с моим заключением в связи с отказом от дачи показаний, но не получил ответа", — сказал Реш, уверенный, что и тех документов, которые у него есть, вполне достаточно для опровержения выводов ССГ. Докумены изъятые в квартире ему вернули.

"Я занимаюсь вещами, которые мы можем передать ССГ, которые можно прочитать, доказать, разъяснить. Я имею в виду сравнительный анализ голосов, почерка, записи. Все это можно подтвердить, это не фейк. Очень удивительно, что этого не происходит", — сказал Реш.

Детектив подозревает, что важный документ из ячейки находится в Нидерландах в ССГ. "Я сейчас еще раз напишу в ССГ, вместе с моим адвокатом, это будет распространено на международном уровне, и посмотрим на реакцию". Если ССГ опять не примет доказательства, Реш готов передать документы "публично Малайзии, Россиии и любому государству, которое заинтересовано в этом деле и захочет участвовать…" "Будет интересно, подождите ", — добавил он.

По словам его адвоката, который присутствовал при интервью, будут раскрыты имена участников операции, космические снимки, тип оружия, которым сбили самолет.

По вопросу доверия к информатору ответ был таков: "Если заказчик считает, что информация хороша, то она хороша. Он платит за нее деньги, не я"." Если бы все это было пустышкой, то ССГ не отказалось бы от этого. От этих доказательств от меня. Понятно? Если бы они знали, что у нас ничего нет, то они бы не отказались от них. Они бы сказали: да. Понимаете, что имею в виду? Они уже давно знают, что у нас что-то есть", — резюмировал Реш.

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