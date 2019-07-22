Россия ответит Украине и Канаде на непризнание российских паспортов дончан

Россия примет ответные меры на возможные санкции Украины за выдачу паспортов РФ жителям Донбасса, заявил член международного комитета Совфеда Олег Морозов.

"Российская Федерация в любом случае продолжит выдавать паспорта, ведь это суверенное право нашей страны, основанное на добровольном желании граждан ДНР и ЛНР", — цитирует сенатора "РИА-Новости".

Россия может предоставить такой режим для граждан любого другого государства или его частей, считает сенатор, а "для граждан Донбасса это возможность получить защиту и социальную поддержку, которой они лишены в собственном государстве".

В начале июля канадские власти заявили, что в страну не будут пускать жителей ДНР и ЛНР с российскими паспортами. В июне на саммите ЕС в Брюсселе было одобрено заявление о том, что Евросоюз готов рассмотреть вопрос о непризнании выданных жителям Донбасса российских паспортов. Об этом же заявили и в США.

Однако, не понятно, как канадцы и другие будут выявлять паспорта РФ жителей ЛДНР, так как "состав сведений, вносимых в заграничные паспорта, не включает в себя сведения о ранее имевшемся иностранном гражданстве либо о месте проживания гражданина за пределами территории Российской Федерации. Также данная информация не вносится во внутренние паспорта граждан Российской Федерации", — сказано в сообщении МВД РФ.

Президент России 24 апреля подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями ЛНР и ДНР, поздее он был распространен на жителей Донецкой и Луганских областей Украины. Владимир Путин заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе стала опасной.

Как сообщала "Правда.Ру", глава минтруда России Максим Топилин рассказал о том, что нагрузка на ПФР от получения российского гражданства жителями Донбасса "не будет критичной".

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