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Автор Редакция рубрики "Мир"

Политолог: Киев ответит "безумными" мерами на распространение российского гражданства

Мир » Бывший СССР » Украина print

Киев ответит "безумными" мерами на распространение упрощенного порядка получения российского гражданства на всех жителей Донецкой и Луганской областей, считает украинский политолог Александр Дудчак.

В связи с указом президента России Владимира Путина о введении упрощенного порядка получения российского гражданства для всех жителей Донецкой и Луганской областей, МИД Украины пригрозил ответными мерами.

Соответствующее заявление внешнеполитическое ведомство Украины опубликовало на своем сайте в четверг. Действие российской стороны является "нескрываемым вмешательством во внутренние дела Украины как независимого и суверенного государства, серьезной угрозой безопасности на всем европейском континенте", — сказано в заявлении. Там же утверждается, что МИД уже подготовил на рассмотрение СНБО Украины "перечень мер по защите национальной безопасности, законных прав и интересов граждан Украины в соответствии с международным правом и законодательством Украины".

Как сказал " Правде. Ру" украинский экономист, политолог Александр Дудчак,"например, одна мера, которая должна "заинтересовать" Донбасс — это принятие закона о языке". " Это просто "стимул" для Донбасса как можно быстрее вернуться на Украину, где теперь за русский язык штрафуют", — отметил политолог.

По мнению эксперта, власти в Киеве " идут по пути безумия". Наверное, "в таком духе будут и меры - предложат украинские паспорта гражданам России". "Давайте дождемся 21-го июля (выборы в парламент -Ред.) и потом подождем еще какой-то срок, чтобы у Зеленского была возможность назначить новых людей, тогда посмотрим, в какую степь они пойдут: по пути, как обычно, ужесточения или, может быть, одумаются", — отметил Александр Дудчак.

Пословам политолога, "какие-нибудь меры могли бы быть изобретены, если бы власти сели за стол переговоров с представителями Донецка и Луганска и совместно искали пути выхода. "Но пока этого на горизонте не наблюдается", — сказал Александр Дудчак.

Как сообщается, в четверг Зеленский поручил МИД разработать механизм упрощенного предоставления украинского гражданства как второго этническим украинцам — жителям тех стран, которые "страдают от нарушения прав и свобод" у себя на родине.

Подписанный Владимиром Путиным указ расширяет число граждан Украины, которые смогут претендовать на получение российских паспортов в упрощенном порядке. Ранее такая возможность была только у жителей ЛДНР. Теперь за гражданством вправе обратиться все, кто проживал в Донецкой и Луганской областях до событий 2014 года. Им понадобится документ, "подтверждающий постоянное проживание на территориях Донецкой или Луганской области Украины по состоянию на 7 апреля 2014 и 27 апреля 2014 года соответственно". Речь идет в том числе о документах, которые были выданы "органами, фактически действующими на территориях отдельных районов названных областей".

Отмечается, что предоставления бумаг не требуется, если нужные сведения содержатся в документе, удостоверяющем личность.

Ранее Киев решил не признавать выданные жителям Донбасса российские документы. Об аналогичных намерениях говорили в Европейском совете. В Канаде согласились этому последовать. США обвинили Россию в "усилении атаки на суверенитет и территориальную целостность Украины".

Отвечая на критику на Западе, Владимир Путин констатировал, что речь идет о распространенной мировой практике. В качестве примера российский лидер привел выдачу паспортов соотечественникам Польшей, Венгрией и Румынией. МИД Белоруссии не увидел угрозы в упрощенном порядке получения российского паспорта.

Читайте по теме: Пасечник: почти все жители ЛНР хотят получить российское гражданство

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Темы донбасс александр дудчак паспортизация лднр российское гражданство
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