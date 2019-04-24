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Источник Правда.Ру

Паспортизация ДНР и ЛНР - шаг России на опережение - политолог

Мир » Бывший СССР » Украина

Сегодня, 24 апреля, президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке предоставления российских паспортов жителям ДНР и ЛНР, соответственно, обладателям паспортов именно этих республик. Речь о предоставлении гражданства людям только с украинскими паспортами не идет.


Самые простые способы получения российского гражданства

В Киеве отреагировали ожидаемо: заявили о подготовке России к "аннексии Донбасса" и "агрессии".

Почему Россия сделала такой шаг? На этот вопрос "Правде.Ру" ответил Руслан Бортник, директор Института анализа и менеджмента политики.

— Тут может быть в зависимости от контекста, который мы не до конца еще сегодня понимаем. Я думаю, что может быть несколько причин и целей подписания такого указа именно сейчас.

Наиболее очевидно — формирование жесткой переговорной позиции перед началом диалога с новой украинской администрацией, с Зеленским и его командой. Это в какой-то мере попытка начать этот диалог уже изначально с очень жесткой позиции. Но это только вершина айсберга.

Я думаю, что на самом деле проблемы намного глубже. Это своего рода послание Западу, что Россия не собирается поступаться своими интересами на востоке Украины.

Это, безусловно, попытка повысить лояльность и социальную стабильность так называемых ДНР и ЛНР. Потому что все же эти территории оказались в таком безвременье, вне нормального правового поля. Много социальных проблем, мало ярких лидеров. И стабильность этих территорий стояла в последнее время под огромным вопросом.

Кроме того, я не исключаю, что это может быть в худшем случае (развития ситуации) для пророссийски настроенных жителей Донбасса — в случае реинтеграции в состав Украины и реализация мирного плана. Нынешняя паспортизация может быть дополнительным вариантом для пророссийски настроенных граждан, которые просто не хотят возвращаться в украинское правовое поле. Если Донбасс таким образом вернется в состав Украины, люди смогут выбирать: или переехать в Россию, уже имея полноценное российское гражданство, или же оставаться на территории Донбасса, но сохранить при этом российское гражданство.

Решение о паспортизации, даже если оно будет реализовано, означает, что даже в случае реализации Минских соглашений и реинтеграции Донбасса для Украины высок риск того, что она может вернуть территории, но на этих территориях уже будут проживать граждане России, а не Украины преимущественно. Донбасс может в украинское правовое поле не вернуться.

Вот эти причины я сегодня рассматриваю как ключевые. Хотя, безусловно, играют роль и другие причины: демографический фактор внутри самой России, игра на поле патриотических настроений в России.

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Темы ЛНР ДНР Донбасс Руслан Бортник экспертное мнение российское гражданство
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