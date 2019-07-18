МИД Украины будет выдавать гражданство жителям "дружественных стран"

Глава Украины Владимир Зеленский поручил местному МИД разработать механизм выдачи украинского гражданства как второго этническим украинцам из "дружественных стран".

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщает офис действующего президента Украины.

Сообщается, что Владимир Зеленский поручил также разработать механизм упрощенного получения гражданства тем, кто в своих родных странах сталкивается с нарушениями их прав и свобод.

В офисе главы постсоветской республики отметили, что недавние решения действующего президента Российской Федерации Владимира Путина якобы являются дополнительным препятствием для деэскалации конфликта в регионе.

Напомним, что Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым на гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке могут претендовать те граждане Украины, что жили когда-либо в любом район Донецкой или Луганской областей республики.

Отметим, что ранее на упрощенный порядок получения российского гражданства ранее могли претендовать лишь те, кто жил на территориях самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Владимир Зеленский предоставил гражданство постсоветской республики 14 иностранцам, воевавшим в Донбассе на стороне Киева.

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