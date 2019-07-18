Глава Украины Владимир Зеленский поручил местному МИД разработать механизм выдачи украинского гражданства как второго этническим украинцам из "дружественных стран".
Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщает офис действующего президента Украины.
Сообщается, что Владимир Зеленский поручил также разработать механизм упрощенного получения гражданства тем, кто в своих родных странах сталкивается с нарушениями их прав и свобод.
В офисе главы постсоветской республики отметили, что недавние решения действующего президента Российской Федерации Владимира Путина якобы являются дополнительным препятствием для деэскалации конфликта в регионе.
Напомним, что Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым на гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке могут претендовать те граждане Украины, что жили когда-либо в любом район Донецкой или Луганской областей республики.
Отметим, что ранее на упрощенный порядок получения российского гражданства ранее могли претендовать лишь те, кто жил на территориях самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Владимир Зеленский предоставил гражданство постсоветской республики 14 иностранцам, воевавшим в Донбассе на стороне Киева.
Читайте также:
Зеленский собирается превратить "бедную" Украину в страну "со средним уровнем дохода".
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Эстония то дает сигнал на улучшение отношений с Россией, то возвращается к русофобии. На самом деле, России не нужны предлагаемые Таллином отношения.
Эстония то дает сигнал на улучшение отношений с Россией, то возвращается к русофобии. На самом деле, России не нужны предлагаемые Таллином отношения.
Все случаи хищения средств должны заканчиваться уголовными делами, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.