Действующий президент Украины Владимир Зеленский предоставил гражданство постсоветской республики 14 иностранцам, воевавшим в Донбассе на стороне Киева.
Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.
Украинские паспорта получили те, кто "принимал участие в защите территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины".
Зеленский подписал указ сегодня, 28 июня.
Отмечается, что это не разовая акция — действующий президент Украины и дальше продолжит практику выдачи украинских паспортов воевавшим в Донбассе иностранцам и лицам без гражданства.
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