Зеленский утвердил выдачу паспортов иностранцам, воевавшим за Киев

Действующий президент Украины Владимир Зеленский предоставил гражданство постсоветской республики 14 иностранцам, воевавшим в Донбассе на стороне Киева.



Зеленский впервые как президент посетил Донбасс / Новости от 28.05.2019 03:04

Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

Украинские паспорта получили те, кто "принимал участие в защите территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины".

Зеленский подписал указ сегодня, 28 июня.

Отмечается, что это не разовая акция — действующий президент Украины и дальше продолжит практику выдачи украинских паспортов воевавшим в Донбассе иностранцам и лицам без гражданства.