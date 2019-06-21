Зеленский собирается превратить "бедную" Украину в страну "со средним уровнем дохода"

Современной Украине будет несложно превратиться из "бедной страны" в "страну со средним уровнем дохода".



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Об этом на встрече с бизнес-сообществом в Киеве заявил действующий президент постсоветской республики Владимир Зеленский.

Для того, чтобы Украина стала "страной со средним уровнем дохода", считает глава государства, достаточно лишь создать комфортные условия для бизнеса и оказать поддержку технологическим, образовательным и научным проектам.

Владимир Зеленский заявил, что при должной работе Киев сможет справиться с выводом Украины из бедности буквально за пять лет.

"Не мешать бизнесу работать; построить для бизнеса прекрасную инфраструктуру и создать условия, чтобы делать бизнес на Украине было просто удобно; третье — фокус на образовании, науке и технологиях", — перечислил свои идеи действующий президент постсоветской республики.

Владимир Зеленский также заявил, что Украине нельзя будет останавливаться на достигнутом — из "страны со средним достатком" нужно будет превратиться в "богатое государство", отметил глава государства.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что бывший глава Министерства транспорта Украины предрек стране "югославский сценарий".

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