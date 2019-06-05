Действующий президент Украины Владимир Зеленский обсудит с руководством Евросоюза вопрос применения мер против тех российских чиновников, что связаны с выдачей паспортов РФ жителям Донбасса.
Об этом администрация главы постсоветской республики написала в своем официальном аккаунте в Twitter.
Владимир Зеленский, напоминает команда украинского президента, в самое ближайшее время встретится в Брюсселе, столице Бельгии, с председателем Европейского совета Дональдом Туском и верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини. В ходе рабочей встречи, сообщает администрация президента Украины, действующий президент страны поднимет вопрос о применении мер пресечения в отношении чиновников Российской Федерации, "виновных" в паспортизации жителей Донбасса.
Напомним, что 24 апреля текущего года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР получить гражданство РФ в упрощенном порядке.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Владимир Зеленский указал на необходимость разъяснить гражданам Украины преимущества вступления страны в Североатлантический альянс.
Также "Правда.Ру" писала о том, что действующий президент постсоветской республики обвинил "оккупационные" войска РФ в обострении ситуации на Донбассе.
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