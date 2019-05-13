Пенсионный фонд России "выдержит" выплату пенсий жителям Донбасса

Глава Минтруда Максим Топилин России рассказал о том, что нагрузка на ПФР от получения российского гражданства жителями Донбасса "не будет критичной". Топилин также пояснил, что для получения российской пенсии недостаточно только российского паспорта, необходима еще регистрация на территории России.
"Чтобы получать выплаты от Пенсионного фонда России человек должен быть зарегистрирован на территории России. Будем смотреть по ситуации, как будет происходить процесс выдачи паспортов жителям Донбасса", - прокомментировал министр.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Владимир Путин подписал указ об упрощенном предоставлении российского гражданства отдельным регионам Донецкой и Луганской области.
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