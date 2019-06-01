В случае отмены закона об украинском языке на Украине произойдет госпереворот - вице-спикер Украины

Вице-премьер Украины Павел Розенко рассказал в Facebook, что может ожидать новую власть в случае отмены закона о статусе украинского языка. К публикации он прикрепил фотографию бывшего регионала Вадима Колесниченко, который был одним из инициаторов принятия закона "Об основах государственной языковой политики" в 2012 году.



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Розенко сравнил ситуацию в 2012 году с тем, что происходит в Украине на данный момент. Вице-премьер отметил, что тогда президент и его "свита" должны были бежать в Российскую Федерацию из-за госпереворота. То же самое Розенко прогнозирует и новой власти под руководством Владимира Зеленского, если они пойдут на отмену закона о статусе украинского языка.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Владимир Зеленский обещал проверить закон о статусе украинского языка на предмет правомерности после вступления в должность президента Украины.

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