Вице-премьер Украины Павел Розенко рассказал в Facebook, что может ожидать новую власть в случае отмены закона о статусе украинского языка. К публикации он прикрепил фотографию бывшего регионала Вадима Колесниченко, который был одним из инициаторов принятия закона "Об основах государственной языковой политики" в 2012 году.
Розенко сравнил ситуацию в 2012 году с тем, что происходит в Украине на данный момент. Вице-премьер отметил, что тогда президент и его "свита" должны были бежать в Российскую Федерацию из-за госпереворота. То же самое Розенко прогнозирует и новой власти под руководством Владимира Зеленского, если они пойдут на отмену закона о статусе украинского языка.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Владимир Зеленский обещал проверить закон о статусе украинского языка на предмет правомерности после вступления в должность президента Украины.
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