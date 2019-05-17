Пасечник: почти все жители ЛНР хотят получить российское гражданство

Практически все граждане Луганской народной республики хотят получить российское гражданство. С таким заявлением выступил глава ЛНР Леонид Пасечник.
Как уточняет агентство "РБК", миграционная служба работает на пределе своих возможностей. В день выдается до 500 российских паспортов, а очередь на получение гражданства России расписана на месяц вперед. По словам Пасечника, указ Владимира Путина "вдохнул в граждан республики новую жизнь".
В настоящее время власти ЛНР организуют более качественную работу по выдаче паспортов. Сейчас оформление документа занимает три месяца. Все заявки перенаправляются для утверждения в Ростовскую область.
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин также отметил высокий интерес граждан к получению российского гражданства. Он сообщил, что более 300 тысяч человек получили паспорт ДНР, необходимый для выдачи паспорта РФ.
"Еще остаются некоторые организационные сложности, связанные с повышенным ажиотажем. Мы такое видели в 2016 году, когда начиналась паспортизация граждан Донецкой народной республики", - заключил Пушилин.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что министр социальной политики Украины Андрей Рева, назвавший жителей Донбасса негодяями, попытался оправдаться. По его словам, фразу из контекста вырвали журналисты телеканала BBC.
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