Зеленский сомневается, что украинцы захотят получить российский паспорт

Избранный президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал слова Владимира Путина относительно планов по расширению упрощенного порядка получения российского гражданства на всех украинских граждан.



Путин думает об упрощенной выдаче российских паспортов гражданам Украины / Новости от 27.04.2019 13:54

Как написал политик на своей странице в Facebook, он сильно сомневается в том, что украинцы захотят получить российский паспорт. По его мнению, на такой шаг могут пойти преступники или любители наживы. Зеленский подчеркнул, что Киев всегда готов предоставить убежище или гражданство тем, кто "будет бороться за свободу".

Избранный президент Украины также выразил готовность к двусторонним переговорам с Россией в нормандском формате, если Москва продемонстрирует свое стремление к деэскалации.

Напомним, что накануне президент России Владимир Путин рассказал о возможности предоставления российского гражданства в упрощенном порядке всем гражданам Украины.