Порошенко рассказал о преимуществах украинского паспорта

Украинский паспорт имеет неоспоримое преимущество перед российским, поскольку позволяет свободно посетить большее количество стран. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко.



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"Всего украинский паспорт предоставляет свободный въезд в 133 государства мира. Горжусь, что мы укрепили статус украинского гражданства", - написал он на своей странице в Facebook.

По его словам, граждане Украины могут без оформления визы посетить 133 страны, а россияне всего 117 стран. Для украинцев доступна возможность свободного въезда в Швецию, Швейцарию, Португалию, Польшу, Норвегию, Нидерланды, Монако и многие другие европейские государства после того, как Украина и ЕС договорились о безвизовом режиме в мае 2017 года.

Порошенко добавил, что если кто-нибудь станет "раздавать россиянам святое украинское гражданство", то они его с радостью примут. "Потому что у нас лучше. Потому что украинское гражданство - это высокая честь", - сказал действующий президент.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что избранный президент Украины Владимир Зеленский сильно сомневается в желании украинцев получить российский паспорт. По его мнению, на такой шаг могут пойти преступники или любители наживы.

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