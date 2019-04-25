В Думе прокомментировали призыв Литвы "не признавать" российские паспорта жителей ЛДНР

Депутат Госдумы, юрист Юрий Синельщиков прокомментировал призыв Литвы "не признавать" паспорта жителей ЛДНР. По его мнению, это политическая акция.



Команда Зеленского отреагировала на упрощенную выдачу паспортов жителям Донбасса / Новости от 24.04.2019 21:14

МИД Литвы опубликовал на своем сайте обращение к "международному сообществу"не признавать паспорта Российской Федерации, которые будут выдавать жителям Донбасса. В МИД Литвы призвали "последовательно усиливать санкции против России за нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины".

"Содействие выдаче российских паспортов грубо нарушает Минские соглашения и создает угрозу дальнейшей политической и военной эскалации. Принятие такого решения в Украине только после окончания президентских выборов следует рассматривать как сознательное усиление давления на Украину и ее избранного президента", — говорится в обращении.

Как сказал "Правде.Ру" член Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству, заслуженный юрист РФ Юрий Синельщиков, "если дончане будут реализовывать свое право на получение российского гражданства в упрошенном порядке, то это никак не будет касаться Литвы". Литва, к тому же, не сможет узнать, какие из граждан Украины получили в упрощенном порядке, а какие — в неупрощенном, сказал юрист.

"Получают гражданство России не только из Донбасса украинцы, а из Ужгорода, из Киева. Скажем, приехал украинец в Москву, создал семью и в обычном порядке получает гражданство. Откуда он? Из Ужгорода или из Киева, или еще из какой-то украинской области. И как отличишь: он в упрошенном порядке или не в упрощенном получил? Это надо поднимать документы в миграционной службе, а кто им это позволит", - обрисовал ситуацию депутат.

"Поэтому не признавать — это у литовцев как политическая акция. Так же как некоторые японцы не признают Курилы российскими. Ну что же делать? Не признавайте. В истории Советской страны были тоже такие заявления. И мы в 20-30-х годах что-то не признавали. Случалось. Так что это ерунда все", — резюмировал Юрий Синельщиков.

Напомним, что 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российского гражданства жителями Донбасса в связи с тяжелой гуманитарной ситуацией. Украина выступила резко против такого решения, запросив экстренное заседание Совета Безопасности ООН, которое было решено провести в плановом порядке.

Как сообщала "Правда.Ру", по мнению первого заместителя председателя Комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константина Затулина, паспортизацию жителей ЛДНР надо в дальнейшем распространить на жителей всей Украины. "А если хотите, даже не только на жителей Украины, а на всех наших соотечественников в мире, которые хотят российского гражданства".

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