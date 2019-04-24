"Россия идет на обострение, это необходимо": о выдаче паспортов РФ жителям республик Донбасса

Указ об упрощенном предоставлении гражданства России жителям ДНР и ЛНР означает, что Россия идет на дальнейшее обострение во внешней политике, считает глава медиахолдинга "Правда.Ру" Вадим Горшенин. Однако такое обострение в данной ситуации необходимо, полагает он.
Напомним, в среду президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке предоставления российского жителям Донецкой и Луганской народных республик. В соответствии с указом, обратиться могут обладатели паспортов ДНР/ЛНР. Речь о предоставлении гражданства людям только с украинскими паспортами не идет.
В Киеве отреагировали ожидаемо: заявили о подготовке России к "аннексии Донбасса" и "агрессии". И призвали к усилению международных санкций против Российской Федерации. Причем схожие заявления прозвучали и от Петра Порошенко, и от представителей новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского.
Комментарий главы медиахолдинга "Правда.Ру" Вадима Горшенина:
— По указу президента об упрощенном порядке предоставления российского гражданства жителям Донецкой и Луганской народных республик отметить имело бы смысл вот что.
1. Это такой изящный ответ уже не на Косово, а на признание Вашингтоном спорной территории Голан принадлежащей Израилю, случившемся ровно месяц назад в обход позиции ООН;
2. Во внешней политике мы идем на дальнейшее обострение, и это необходимо в данной ситуации и с нынешней логикой мироустройства. Однако здесь надо иметь ввиду и то, что в ближайшее время в обществе может появиться запрос на нового Горбачева — в смысле человека, который сможет возобновить партнерский диалог с Западом;
3. Понятно, к чему может привести выдача российских паспортов, если их получит большинство. Другой вопрос заключается в начавшем бытовать мнении, что один только Крымский мост был построен на пенсионные накопления российских граждан, из-за чего в стране и случилась пенсионная реформа. А это еще одно возможное обострение уже не во внешней, а во внутренней политике.
Но даже осознавая все эти опасности, необходимо понимать, что разделенный распадом СССР народ должен объединяться. Высшая цель и национальная идея России заключается в справедливости. Пусть она восстанавливается хотя бы на каких-то важных участках нашей жизни и самосознания.
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