Штаб Зеленского потребовал наказать Россию за решение выдать паспорта жителям Донбасса

Решение Москвы упросить процедуру получения российских паспортов жителями непризнанных республик Донбасса команда избранного президента Украины Владимира Зеленского оценила как "признание своей ответственности в качестве государства-оккупанта".



Донбасс получит российский паспорт?

"К сожалению, этот указ не приближает нас к решению основной задачи — прекращению огня", — говорится в заявлении, опубликованном в официальном telegram-канале команды Зеленского.

Также в тексте сказано, что Украина рассчитывает на усиление санкционного и дипломатического давления на Российскую Федерацию со стороны других стран.