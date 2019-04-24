"Это не аннексия": депутат Госдумы о паспортах РФ для жителей ЛДНР

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенной выдаче российских паспортов жителям непризнанных Донецкой и Луганской Народных Республик. Теперь жители Донбасса смогут получить российское гражданство без бюрократических проволочек.



Владимир Путин упростил процесс получения российского гражданства / Новости от 31.10.2018 15:08

О целесообразности такого указа и его возможных последствиях на переговорный процесс в Минске "Правде.Ру" рассказал первый заместитель председателя Комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин:

— Я всегда к этому призывал, знал, что это решение готовится, знал, что оно отложено до окончания выборов на Украине. Хотя на самом деле, конечно, должно быть принято уже давно.

Люди на территории ДНР, ЛНР живут в нечеловеческих условиях дольше, чем шла Великая Отечественная война. Все остальные обстоятельства, связанные с реакцией на этот указ, меркнут по сравнению с этим главным обстоятельством гуманитарного свойства, которое мы должны поставить во главу угла в этом вопросе.

Что предусматривает указ? Те, кто желают, жители этих территорий, могут обратиться за получением российского гражданства по упрощенной форме фактически без всякой проволочки, без необходимости выходить из гражданства Украины, например.

Таким образом, само по себе обращение за российским гражданством никак не отменяет действующих минских договоренностей и не является актом аннексии ДНР и ЛНР с нашей стороны, как сейчас начнут, я уверен, заявлять и на Западе, и на Украине. Между получением гражданства и статусом территорий очень серьезная разница.

И если в качестве примера могут приводить схожие решения по Абхазии и Южной Осетии, нужно отметить, что и там мы представляем российское гражданство по упрощенной форме гражданам непризнанных республик. Не признали эти республики автоматически. Мы их признали только после того, как в 2008 году Саакашвили напал на Южную Осетию.

Если брать эту аналогию, то надо ее брать в полной мере и понимать, что за чем следовало.

Я хочу лишь заметить, что, на мой взгляд, это первый шаг, а надо было бы в дальнейшем распространять его не только на жителей ДНР, ЛНР — на жителей всей Украины. А если хотите, даже не только на жителей Украины, а на всех наших соотечественников в мире, которые хотят российского гражданства.

Потому что ключевой барьер, главное препятствие до сих пор было в том, что необходимо было выходить из гражданства страны проживания. Люди, которые не собираются уезжать в Россию, переезжать, для них трудно это сделать. Нельзя от них этого требовать. Они одновременно хотят подтвердить свою связь со своим отечеством. Родина у них может быть Франция, Австралия, Украина, а отечество у них — Россия.

Именно так в свое время, я помню, говорил мой друг князь Трубецкой, что "родина у меня Франция, а отечество у нас, у Трубецких, у всех одно — это Россия".

Поэтому подтвердить это получением российского паспорта очень важно, потому что гражданство — это самая устойчивая связь между человеком и отечеством в данном случае. Я всю жизнь борюсь за это и надеюсь, что лед тронулся в этом отношении с указа по поводу ДНР и ЛНР.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала об указе, который подписал Владимир Путин относительно упрощенного получения российского гражданства жителями Донбасса.

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Путин подписал указ об упрощенной выдаче российских паспортов жителям ДНР и ЛНР