Путин подписал указ об упрощенной выдаче российских паспортов жителям ДНР и ЛНР

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому жители ДНР и ЛНР имеют право на получение гражданства России в упрощенном порядке.
Соответствующий указ был опубликован на официальном сайте Кремля. Жителям Донбасса, которые хотят получить российский паспорт в упрощенном порядке необходимо подать пакет документов в уполномоченные территориальные органы Министерства внутренних дел РФ. Среди необходимых документов значатся: документ удостоверяющий личность, документ о смене ФИО, документ о наличии второго гражданства, свидетельство о заключении либо расторжении брака, свидетельство о рождении ребенка.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что жителям ДНР и ЛНР смогут выдавать российское гражданство в упрощенном порядке.
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