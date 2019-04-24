Путин подписал указ об упрощенной выдаче российских паспортов жителям ДНР и ЛНР

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому жители ДНР и ЛНР имеют право на получение гражданства России в упрощенном порядке.



Владимир Путин упростил процесс получения...

Соответствующий указ был опубликован на официальном сайте Кремля. Жителям Донбасса, которые хотят получить российский паспорт в упрощенном порядке необходимо подать пакет документов в уполномоченные территориальные органы Министерства внутренних дел РФ. Среди необходимых документов значатся: документ удостоверяющий личность, документ о смене ФИО, документ о наличии второго гражданства, свидетельство о заключении либо расторжении брака, свидетельство о рождении ребенка.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что жителям ДНР и ЛНР смогут выдавать российское гражданство в упрощенном порядке.

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